Ewa bardzo poświęca się dla innych i przez to często zapomina o samej sobie. Dlatego właśnie w ten wyjątkowy dzień warto przypomnieć jej o tym, jaka jest ważna.

Reklama

Życzenia imieninowe dla Ewy sprawią, że to ona będzie szczęśliwa - w końcu zwykle to ona stara się, by wszyscy wokół byli zadowoleni.

Kiedy są imieniny Ewy

12 lutego,

14 marca,

24 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Ewy

Czy chcesz w prawo iść, czy w lewo...

Czy chcesz w prawo iść, czy w lewo,

wejść na schody, czy na wieżę,

bądź szczęśliwa zawsze, Ewo,

tego dziś ci życzę szczerze.

Jesteś stale na wakacjach...

Jesteś stale na wakacjach –

sama robi się kolacja,

sam się każdy pokój sprząta,

sam ucieka pająk z kąta,

same myją się talerze,

stos ubranek sam się pierze,

sam się zrywa owoc z drzewa –

takie szczęście niech ma Ewa.

Niech się zawsze Ewa...

Niech się zawsze Ewa

doskonale miewa

i niech jej się zdaje,

że ten świat jest rajem.

Ile wody jest w jeziorze...

Ile wody jest w jeziorze,

ile piasku jest nad morzem,

ile liści jest na drzewach –

tyle szczęścia niech ma Ewa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.06.2015 na podstawie materiałów wydawnictwa PRINTEX.

Reklama

Znajdź więcej inspiracji na rymowane życzenia imieninowe:

Życzenia imieninowe dla Jadwigi

Życzenia imieninowe dla Edyty

Życzenia imieninowe dla Michała

Życzenia imieninowe dla Szymona

Życzenia imieninowe dla Beaty

Życzenia imieninowe dla Anny

Życzenia imieninowe dla Krzysztofa