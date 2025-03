Spis treści:

Imieniny to wyjątkowy moment, aby wyrazić uczucia w formie wierszyków. Zawarte w nich rymy mogą stanowić życzenia, które sprawią, że ten dzień stanie się jeszcze bardziej radosny. Oto inspirujące propozycje o nieszablonowym charakterze.

***

Kochana córko, przesyłam imieninowe buziaki!

Niech życzenia płyną i sto lat zaśpiewają ptaki.

Życzę Ci ogromnej miłości, marzeń spełnienia

i codzienności w melodiach pięknego brzmienia.

Bądź zdrowa, szczęśliwa i zawsze uśmiechnięta,

a przy okazji wytrwała oraz mega ogarnięta!

***

Córeczko, dziś Twoje święto, więc świętujmy razem!

Niech wszelkie kłopoty znikną wraz z naszym rozkazem.

Niech życie przyniesie Ci wszystko, czego zapragniesz,

bądź wytrwała i dzielna, a nigdy nie upadniesz.

Wszystkiego najlepszego – spełniaj swoje marzenia,

niech Twój świat na jeszcze lepszy się zmienia.

***

W dniu Twoich imienin, córeczko kochana,

życzę Ci u boku bardzo miłego pana.

Niech szczęście się do Ciebie uśmiecha

i odgania czekającego po drodze pecha.

Sto lat, zawsze bądź mądrą kobietą,

co idealnie gospodaruje złotą monetą.

Uśmiech to jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki można podarować dorosłej córce w dniu imienin. Zabawne życzenia dla ukochanego dziecka z pewnością sprawią, że ten dzień upłynie w radosnej atmosferze. Propozycje z przymrużeniem oka przypadną do gustu solenizantkom, doceniającym poczucie humoru.

***

Z okazji imienin życzę Ci córeczko, abyś zawsze miała więcej powodów do śmiechu niż do zmarszczek i pamiętaj: starzenie się jest nieuniknione, dorastanie – opcjonalne!

***

W dniu Twoich imienin życzę Ci, abyś zawsze mierzyła wysoko... nie tylko w centymetrach na obcasach. Niech Twoje marzenia i aspiracje unoszą Cię ponad chmury!

***

Kochana, niech Twój wiek pozostanie tajemnicą, którą nawet Google nie będzie w stanie rozwiązać. Wszystkiego najlepszego!

***

Córko, życzę Ci życia jak z pięknego ekranu! Niech każdy dzień będzie jak film komediowy, a Ty zawsze bądź zdrowa i superszczęśliwa. Niech szampan leje się strumieniami, a marzenia spełniają się z wielkimi fajerwerkami!

Imieniny to doskonała okazja, aby wyrazić swoje najgłębsze uczucia, a także przekazać córce, jak bardzo jest dla nas ważna. Piękne, pełne ciepła i miłości życzenia, wzruszą solenizantkę do łez. To propozycje, w których nie brakuje emocji.

***

W dniu Twoich imienin życzę, aby każdy nowy dzień był obietnicą szczęścia, zdrowia i spełnienia. Niech przyszłe chwile przynoszą Ci radość i miłość, na którą zasługujesz.

***

Córko, niech Twoje życie będzie jak najpiękniejsza melodia: pełna harmonii, pięknych akordów i niezapomnianych chwil. Wszystkiego najlepszego!

***

W dniu Twoich imienin życzę Ci, abyś zawsze była otoczona:

miłością dodającą skrzydeł,

wsparciem, które kształtuje odwagę,

szczęściem, dzięki któremu nigdy nie zapomnisz o uśmiechu.

fot. Życzenia imieninowe dla dorosłej córki / Canva, polki.pl

Szukasz nieszablonowych życzeń z mądrym przesłaniem? Oto kategoria, w której nie brakuje motywujących do działania słów. Gotowe teksty w imieninowej wersji, wyróżniają się wskazówkami na kolejne lata dorosłego życia.

***

W dniu Twoich imienin życzę Ci, abyś zawsze pamiętała, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, a Ty posiadasz wszystko, czego potrzebujesz, aby ją kształtować. Szczęśliwych imienin!

***

Niech każdy dzień przynosi Ci nowe możliwości do wzrastania, uczenia się i bycia najlepszą wersją siebie. Pamiętaj, że każde doświadczenie jest lekcją, a Ty jesteś uczennicą życia.

***

Życzę Ci, abyś nigdy nie bała się marzyć o wielkich marzeniach. Dąż do ich realizacji z odwagą i determinacją. Pamiętaj, że każdy krok naprzód to krok w kierunku realizacji celów.

***

W dniu Twoich imienin pragnę przekazać, że największą siłą jest wiara w siebie. Niech ta wiara prowadzi Cię przez wszelkie wyzwania, a zawsze znajdziesz w sobie moc do pokonywania przeszkód.

W dzisiejszych czasach krótkie wiadomości SMS są doskonałym sposobem na przekazanie imieninowych życzeń. Kilka ciepłych słów, wysłanych do dorosłej córki, może uczynić jej dzień wyjątkowym. Wybierz gotową propozycję:

***

Z okazji imienin dużo słońca w sercu i uśmiechu każdego dnia!

Wszystkiego najlepszego. Niech spełnią się Twoje marzenia!

Szczęścia, zdrowia i miłości bez końca! Ściskam mocno.

Na Twoje imieninowe święto życzę Ci radości, która nigdy nie gaśnie.

W dniu Twoich imienin życzymy Ci oceanu szczęścia i górskiej energii!

Niech każdy dzień przynosi powody do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Życzymy Ci słodkiego życia bez limitu danych. Szczęśliwych imienin!

Z okazji imienin przesyłam duży pakiet uśmiechu i radości bez limitów.

Życzymy marzeń do spełnienia i niezapomnianych chwil!

Niech Twój imieninowy dzień będzie początkiem kolejnego roku pełnego szczęścia.

Słowa płynące prosto z serca mają wyjątkową moc. Życzenia dla dorosłej córki, które wyrażają najgłębsze uczucia, są pełne miłości, wsparcia i otuchy. Do gotowych propozycji warto dodać ulubioną sentencję o miłości lub cytat o szczęściu.

***

Z okazji Twoich imienin chcę Ci powiedzieć, że jesteś moim największym szczęściem. Pamiętaj: zawsze będziesz moim dzieckiem, niezależnie od wieku.

***

W dniu Twoich imienin pragnę, abyś wiedziała, że Twoja obecność jest dla mnie źródłem nieustannej radości i dumy. Kocham Cię najbardziej na świecie.

***

Niech ten wyjątkowy dzień będzie dla Ciebie przypomnieniem, jak bardzo jesteś ważna dla wszystkich, którzy Cię otaczają. Z okazji imienin dużo miłości i szczęścia.

