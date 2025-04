Imieniny Danuty najczęściej obchodzone są w lutym, w marcu oraz w październiku.

Kiedy są imieniny Danuty

3 stycznia,

16 lutego,

24 czerwca,

1 października.

Życzenia imieninowe dla Danuty

Dziś są imieniny twoje...

Dziś są imieniny twoje,

szczęścia miej niczym za dwoje,

żadnych smutków, uciech dużo,

w tłusty czwartek pączków z różą,

wiosną niech ci słonko świeci,

niech zawsze słuchają dzieci,

mąż niech nie narzeka stale,

zdrowie ma się doskonale,

nastrój miej każdego ranka,

wszystkiego najlepszego, Danka!

Oto dzień wyjątkowy i jedyny...

Oto dzień wyjątkowy i jedyny:

Danuta obchodzi imieniny.

Niech nasza Danka kochana,

uśmiechnięta chodzi od rana,

niech szef da jej wreszcie podwyżkę,

a w sklepie otrzyma ogromną zniżkę,

niech jej się wszystko uda,

to szczere słowa, nie żadne cuda.

Wszystko się to spełnić musi,

to życzenia dla Danusi.

Zdrowia i szczęścia w miłości...

Zdrowia i szczęścia w miłości

to za mało.

Spełnienia tylu marzeń,

ilu tylko by się chciało.

Piasku, co pod stopami

w złoto się zmienia,

to dla Danki są życzenia.

Od rana słychać pianie koguta...

Od rana słychać pianie koguta,

imieniny ma dziś Danuta.

chcę jej złożyć piękne życzenia:

u płci przeciwnej powodzenia,

w pracy uznania i konstruktywnej nudy,

bajecznej podróży na Bermudy,

szczerych, najlepszych przyjaciół na świecie,

ulubionych kwiatów w bukiecie.

Nie czekamy ni minuty...

Nie czekamy ni minuty,

imieniny są Danuty.

Imieniny to są Danki,

najfajniejszej koleżanki.

Imieniny to Danusi,

napijemy się kawusi,

miło razem czas spędzimy

i życzenia jej złożymy.

