Imieniny Damiana wypadają kilka razy w roku. Najczęściej przyjmuje się, że imieniny obchodzone są w pierwszym terminie, wypadającym po urodzinach, jednak od tej reguły bywają odstępstwa. Upewnij się, kiedy Damian obchodzi imieniny i złóż mu życzenia.

Kiedy są imieniny Damiana

12, 23 lutego,

12 kwietnia,

4 maja,

14 lipca,

26 września,

26 października,

14 listopada.

Życzenia imieninowe dla Damiana

Oto rymowane życzenia imieninowe dla Damiana, które z pewnością ucieszą solenizanta.

To nie nowość i nie zmiana...

To nie nowość i nie zmiana,

imieniny dziś Damiana.

przyjmij zatem te życzenia:

miłości od pierwszego wejrzenia,

smutków niewielu,

za to przyjaciół wielu,

wymarzonych prezentów,

w portfelu miliona centów,

na co dzień wielu wygód,

i szalonych przygód.

Imieniny dziś ma Damian...

Imieniny dziś ma Damian,

co nie toleruje zamian,

miej przyjaciół obok siebie,

czuj się dziś jak w siódmym niebie,

wszyscy kumple z twojej paki

przesyłają ci buziaki.

Nie buziaki, lecz kuksańce,

prędzej, zbieraj się na tańce.

Dziś szykuje się wyprawa,

i do rana świetna zabawa!

Z głębi serca życzę ci...

Z głębi serca życzę ci,

abyś miał pogodne dni,

aby zdrowie dopisało,

wszystko, co złe - omijało.

Niech w miłości sprzyja szczęście,

uśmiech gości jak najczęściej,

mina będzie roześmiana,

to życzenia dla Damiana.

Jeśli wolisz tradycyjną formę, złóż Damianowi takie życzenia:

Z okazji imienin...

Z okazji imienin życzę ci uważnych oczu, byś mógł dostrzec piękno codzienności,

pogody ducha, byś z radością przyjmował to, co niesie ci los,

pasji i optymizmu, dzięki któremu każdy dzień będzie wartościowy

i umiejętności cieszenia się z małych rzeczy.

Bądź otoczony ludźmi, których kochasz...

Bądź otoczony ludźmi, których kochasz, a wszyscy, których jeszcze spotkasz na swojej drodze niech okażą ci serce i życzliwość.

Niech spełnią się twoje najskrytsze marzenia, także te nigdy niewypowiedziane.

Z okazji imienin życzę ci, abyś w każdym kolejnym dniu czuł się szczęśliwszy niż jeszcze wczoraj.

