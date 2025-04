Imieniny Bożeny najczęściej obchodzone są w marcu lub w czerwcu.

Reklama

Kiedy są imieniny Bożeny

13 marca,

20 czerwca,

22 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Bożeny

Chociaż wcale nie mam weny...

Chociaż wcale nie mam weny,

i pomysłów na rym brakuje,

imieniny dziś Bożeny,

zaraz coś wykombinuję.

Zamiast wierszy będą uściski,

zamiast śpiewów - czekoladki.

a do rąk samych dostarczę,

pięknie pachnące kwiatki.

I życzenia szczere złożę:

szczęścia, zdrowia, powodzenia,

niech ci się spełnią wszystkie marzenia,

niech od samego rana dopisuje dobry nastrój,

a takich gości jak ja - pojawi się kilkunastu.

Róże, goździki czy cyklameny...

Róże, goździki czy cyklameny,

choć nie wiem, jakie lubisz kwiaty,

w imieniny Bożeny,

wykupię całą kwiaciarnię, choćby i na raty.

Złożę życzenia, byś wiedziała, że o tobie pamiętam,

byś od samego rana chodziła uśmiechnięta.

By się ziściły wszystkie plany twoje,

byś przez życie zawsze szła we dwoje,

a gdy przyjdzie gorszy dzień,

niech ten liścik pocieszy cię.

Od kogoś, kto zawsze w sercu cię ma,

i smutki odejdą raz dwa.

Wszystkiego najlepszego w twoje imieniny...

Wszystkiego najlepszego w twoje imieniny,

życzyć ci pragnę.

Nie rób więc kwaśnej miny,

wysłuchaj, o czym prawię:

miej grubo w portfelu, a chudo w talii,

przyjaciół wielu i to samych fajnych,

pracy, co przynosi satysfakcję,

a po pracy same atrakcje,

u boku przystojnego dżentelmena,

tego ci życzę, Bożena.

Reklama

Zobacz więcej życzeń:Życzenia imieninowe prosto z sercaŻyczenia urodzinowe - zabawne wierszyki i poważne życzeniaŻyczenia urodzinowe po angielsku