Zobacz kiedy są imieniny Barbary i złóż jej życzenia imieninowe. Najpopularniejsze imieniny Barbary wypadają 4 grudnia.

Reklama

Kiedy są imieniny Barbary

18 kwietnia,

9 lipca,

20 września,

19 listopada,

4 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Barbary

W imieniny dzisiaj spieszę...

W imieniny dzisiaj spieszę,

może Basię tym ucieszę,

gdy jej wręczę prezent mały,

kilka kwiatów, bukiet cały.

Powiem kilka słów od serca,

bo jej życzę dużo szczęścia,

i pieniędzy, i miłości,

zdrowia, nadto pomyślności.

Niech radości nic nie zgasi,

tego dzisiaj życzę Basi.

Cały dom dziś lśni czystością...

Cały dom dziś lśni czystością,

drzwi się otwierają gościom,

stół aż pęka od pyszności,

życzą zdrowia i miłości,

w kuchni tylko czyste gary,

to życzenia dla Barbary.

Czy to święto jest górników...

Czy to święto jest górników,

wszak prezentów tu bez liku,

musi zacna być okazja,

zjeżdża cała burżuazja,

wszędzie brzmią dzisiaj fanfary,

100 lat dla naszej Barbary.

Dziś masz Basiu imieniny...

Dziś masz Basiu imieniny,

więc życzenia ci złożymy:

kasy, która nie mieści się w portfelu,

przyjaciół, i to naprawdę wielu,

sukcesów w pracy i zadowolenia z dzieci,

i by ci mąż co dzień wyrzucał śmieci.

Nadto by ci zawsze w życiu było lekko,

Tego ci życzymy Basieńko.

Reklama

Znajdź więcej inspiracji na rymowane życzenia imieninowe:

Życzenia imieninowe dla Jadwigi

Życzenia imieninowe dla Edyty

Życzenia imieninowe dla Michała

Życzenia imieninowe dla Szymona

Życzenia imieninowe dla Beaty

Życzenia imieninowe dla Anny

Życzenia imieninowe dla Krzysztofa