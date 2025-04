Wykorzystaj personalizowane życzenia imieninowe dla Adama. Sprawdzą się też podczas innych okazji, na przykład urodzin.

Reklama

Kiedy są imieniny Adama

25 lutego,

6 kwietnia,

16 maja,

31 lipca,

8 września,

24 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Adama

Niech ci zawsze słońce świeci...

Niech ci zawsze słońce świeci,

niech ci zdrowo rosną dzieci,

niech twa żona cię docenia,

niech się spełnią twe marzenia,

niech cię nigdy nie spotyka

żadna przykrość, czy krytyka

i nic nigdy cię nie złamie –

tego życzę ci, Adamie.

W dniu dzisiejszym imieniny...

W dniu dzisiejszym imieniny

obchodzi Adam,

więc mu teraz z tej przyczyny

życzenia składam.

Te życzenia są od wszystkich,

co choć raz jeden,

chcieli nosić z figi listki

i mieć swój Eden.

Choć to zabrzmi jak reklama,

to każdy powie,

że naprawdę jest z Adama

wspaniały człowiek.

Żadnej straty, same zyski...

Żadnej straty, same zyski,

wolne chwile w gronie bliskich,

kilka nowych samochodów,

żona miła bez powodu,

nikt Cię nigdy nie okłamie –

tego życzę Ci, Adamie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.06.2015 na podstawie materiałów wydawnictwa PRINTEX.

Reklama

Zobacz więcej życzeń:

Życzenia imieninowe prosto z serca

Życzenia urodzinowe - zabawne wierszyki i poważne życzenia

Życzenia urodzinowe po angielsku