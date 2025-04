Życzenia z okazji Dnia Rodziny możesz przekazać w formie kartki okolicznościowej albo wyrecytować. Często wykorzystuje się je podczas uroczystości w szkole lub przedszkolu. Najlepiej sprawdzają się te krótkie formy, ale jeśli chcesz - możesz sięgnąć także po dłuższe wierszyki, które będą idealne do wyrecytowania na scenie.

Dzień Rodziny to świetna okazja do tego, aby podziękować bliskim za codzienne wsparcie i wspólnie spędzone chwile, a także na docenienie obecności bliskich osób w naszym życiu. Życzenia możesz dołączyć do prezentu w formie bileciku (np. na bukiecie), na kartce lub laurce, a także wysłać je SMS-em lub przekazać osobiście. Najczęściej życzenia są rymowane, ale możesz postawić także na kilka ciepłych słów prosto z serca.

Kochani [rodzice, dziadkowie, etc.]! Dziękuję Wam za każdy dzień spędzony razem. Życzę Wam, abyście codziennie mieli powody do uśmiechu, aby nie brakowało Wam zdrowia i abyście cieszyli się każdą chwilą spędzoną w gronie najbliższych.

Z okazji święta rodziny chcę życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech słońce zawsze świeci nad Waszymi głowami i niech każdy dzień będzie pełen radości i szczęścia.

Dzień Rodziny - ważna sprawa,

Świetna będzie dziś zabawa,

Z tej okazji moi mili,

Życzę byście zdrowi byli,

Niech wam słonko zawsze świeci,

Wielką radość dają dzieci,

Mamo, tato, babciu, dziadku,

Ślę życzenia do obiadku,

Niech Was szczęście nie ominie,

Bo najlepiej jest w rodzinie!

Moi drodzy, ślę życzenia,

Wszystkich marzeń Wam spełnienia.

Dużo zdrowia i miłości,

I niech szczęście zawsze gości,

W Waszych sercach, w pracy w domu,

Nie dawajcie go nikomu.

Z okazji Dnia Rodziny świetnie sprawdzą się także rymowanki, które można wyrecytować podczas wydarzenia w szkole lub przedszkolu. Najlepiej jeśli będą krótkie i chwytliwe. Świetnie sprawdzą się także piosenki oraz odczytanie cytatów o rodzinie.

Rodzina to skarb, o jakim każdy marzy,

Mama, tata, dzieci i pies czasem się zdarzy,

W rodzinie zawsze jest dobra zabawa,

Też wsparcie i pomoc - to oczywista sprawa,

Gdy ktoś z nas jest smutny, zawsze pomagamy,

Bo w naszej rodzinie razem się trzymamy!

Nikt tak nie wspiera mnie jak rodzina,

Każdy z każdym razem się trzyma,

Razem żartujemy, bawimy się, gramy,

Ale gdy trzeba, zawsze pocieszamy,

Wspólnie jeździmy w podróże za miasto,

Nawet w małym aucie nigdy nie jest ciasno,

Spędzamy ze sobą każdą wolną chwilę,

Bardzo kocham całą moją rodzinę!

Dzisiaj Dzień Rodziny, z tej okazji bajka,

W której wystąpi cała nasza szajka,

Mama, tata, dzieci, dziadkowie i zwierzęta,

Każdy o każdym codziennie pamięta,

Obowiązki w domu spełniamy z radością,

Każdego dnia wspólnie dzielimy się miłością.

Nawet, kiedy złość i foch się zdarzy,

Nikt się na długą niezgodę nie odważy,

Mamy mnóstwo wspomnień i śmiesznych historii,

Tak o naszej rodzince usłyszą potomni!

