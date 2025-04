Życzenia imieninowe dla Piotra mogą być zabawne, od serca, rymowane - wiele zależy od twojej relacji z solenizantem.

Kiedy składa się życzenia imieninowe dla Piotra

Kiedy Piotr ma imieniny? Najczęściej Piotrom życzenia składa się 29.06. To najpopularniejszy dzień imienin, ale warto sprawdzić, czy przypadkiem solenizant nie świętuje w dniach:

1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 28, 30 stycznia,

1, 2, 8, 14, 21 lutego,

3, 4, 10, 12, 14, 30 marca,

14, 25, 27, 28, 29, 30 kwietnia,

3, 7, 15, 19, 21, 29 maja,

2, 7, 12, 17, 29 czerwca,

4, 8, 19, 30 lipca,

1, 3, 30 sierpnia,

9, 10, 11, 14, 17, 23 września,

9, 18, 21,

29 października,

25, 26 listopada,

6, 9, 21, 25 grudnia.

Rymowane życzenia imieninowe dla Piotra

Masz to...

Masz to, o co się postarasz,

Dom wspaniały, wieki garaż,

W nim się tłoczą cztery auta,

Z syna będzie kosmonauta,

Córka zna już samogłoski,

Każdy z szwagrów Twych jest boski,

Żona – piękna, jak z obrazka,

Proboszcz bierze mniej „co łaska”,

Do każdego celu dotrzesz –

Tego dziś Ci życzę, Piotrze.

Dziś naszego Piotra pora...

Dziś naszego Piotra pora,

Już od rana spory ruch,

Stań przed lustrem,

wciągnij brzuch!

Wiemy, nie chcesz się stresować,

Zatem musisz nieźle zabalować!

Piotrusiu kochany...

Piotrusiu kochany, bądź roześmiany,

Nie dbaj o plotki i złości,

ale miej się na baczności.

Żyj w zdrowiu i szczęściu,

a my zajmiemy się resztą!

Wszyscy z Polski...

Wszyscy z Polski, z Włoch, z Hiszpanii,

Ci, co bystrzy są i cwani,

Ci, co ledwie zliczą do trzech –

Szczęścia życzą Tobie, Piotrze.

Śmieszne życzenia imieninowe dla Piotra

Piotrze drogi, spełnienia marzeń

Piotrze drogi, spełnienia marzeń,

Niecodziennych wrażeń,

Kasy na koncie,

Wina w piwnicy,

Pięknej nałożnicy,

Albo wspaniałej żonki,

Z którą będziesz płodzić minionki.

Dom Twój...

Dom Twój daje Ci odskocznię,

Dzieci rodzą się corocznie,

Twa teściowa jest uczynna,

Żona - taka, jak powinna:

Dzieli z Tobą stół i łoże,

Szef w najlepszym jest humorze...

Pensję podnieść będzie musiał –

To życzenia dla Piotrusia.

Zdrówka, szczęścia, pomyślności...

Zdrówka, szczęścia, pomyślności...

Niech w twym łożu piękność gości,

Kasy, piwa, Lanzarote i Dubaju

I żebyś co dzień miał jak w raju!

Tekst artykułu na podstawie materiałów Wydawnictwa Printex. Pierwotnie opublikowany 10.05.2016.

