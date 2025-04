Michał obchodzi imieniny: 23 stycznia, 10 lutego, 2, 14 marca, 6, 10 kwietnia, 4, 8, 14, 23 maja, 20 czerwca, 5 lipca, 25, 29 sierpnia, 1, 6, 29 września, 29 października.

Realiści, marzyciele...

Realiści, marzyciele,

I ten, który śmiał się wiele,

I ten, który ciągle wzdychał –

Dziś Ci szczęścia życzą, Michał.

Panny, wdowy...

Panny, wdowy i rozwódki,

Ta, co nosi kostium krótki...

I ta, co go nie ma wcale –

Szczęścia życzą Ci, Michale.

Zło na Ciebie...

Zło na Ciebie nie czyha,

Wiarę masz jak u mnicha,

Twoja pensja nie licha –

Tego życzę Ci, Michał.

W dniu imienin...

W dniu imienin Ziemia cała

Pragnie szczęścia dla Michała.

Wszyscy życzą Ci, Michale,

Byś się zawsze czuł wspaniale.

