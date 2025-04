Chociaż 26 maja świętują głównie mamy, wiele osób składa życzenia również matkom chrzestnym - oczywiście, wszystko zależy od bliskości i kontaktu utrzymywanego na co dzień. To nie wszystko - niektórzy składają również życzenia na Dzień Mamy teściowej. Nasze życzenia dla matki chrzestnej na Dzień Matki możesz przesłać SMS-em lub na Messengerze, albo wpisać do okolicznościowej kartki lub jako dedykacja do książki.

Reklama

Rymowane życzenia dla matki chrzestnej na Dzień Matki

Lata temu do chrztu mnie trzymałaś,

pomagać w wychowaniu ślubowałaś.

I wszystko to się spełniło,

tak przez całe moje życie było.

W Dniu Mamy za to Ci dziękuję,

że jesteś jak druga mama czuję!

***

Dla najlepszej w świecie Chrzestnej,

od zawsze w moim życiu obecnej,

składam życzenia z okazji Dnia Mamy,

i bukiet życzeń przeze mnie obiecany.

***

Ty jesteś chrzestną, jak druga mama,

dobrze zresztą wiesz o tym sama.

Zawsze mnie wspierasz, zawsze pomożesz

i dopingujesz, jak tylko możesz.

Tobie dziś składam szczere życzenia,

życzę Ci szczęścia i powodzenia!

***

Dlaczego dzisiaj? Bo dziś Dzień Matki!

Więc składam życzenia piękniejsze niż kwiatki,

dla mojej chrzestnej szczere życzenia,

zdrowia, miłości i powodzenia!

***

Dzisiaj wszystkich mam jest święto,

więc ja o chrzestnej swojej pamiętam.

Chociaż mnie nie urodziłaś,

to zawsze obecna w mym życiu byłaś.

Więc dziś wysyłam szczere życzenia,

uśmiechu, radości, szczęścia i powodzenia.

Życzenia dla matki chrzestnej na Dzień Matki (bez rymów)

26 maja to święto wszystkich mam - a Ty przecież jesteś moją mamą chrzestną! Dziękuję Ci, że jesteś obecna w moim życiu, tak jak to obiecałaś w dniu chrztu. Zawsze czuję Twoje wsparcie i jestem za to głęboko wdzięczna.

***

Dla Najlepszej Chrzestnej na świecie, szczere życzenia: niech Ci się spełniają wszystkie plany (zawodowe i nie tylko), niech wszyscy ludzie dookoła otaczają życzliwością! Zdrowie niech dopisuje, a wszelkie problemy znikają w mgnieniu oka.

***

26 maja świętuje nie tylko moja mama - świętuje też najlepsza mama chrzestna! Przyjmij proszę moje życzenia, wraz z wdzięcznością za to, że zawsze mogę liczyć na Twoje wsparcie i pomoc.

***

Jesteś mamą chrzestną nie tylko z nazwy, ale również z powołania! Wiem, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. W Dniu Mamy dziękuję Ci za to serdecznie. Przesyłam też szczere życzenia: bądź zawsze szczęśliwa i zdrowa!

***

Pamiętam o Tobie nie tylko 26 maja, ale to właśnie dzisiaj pragnę złożyć Ci szczególne życzenia - w końcu to Ty przy chrzcie zostałaś moją drugą mamą. Niech wszystko układa Ci się pomyślnie, zdrowie dopisuje, a wszystkie marzenia błyskawicznie się spełniają.

Reklama

Czytaj także:

Wzruszające życzenia dla mamy

Najpiękniejsze cytaty i aforyzmy o matce