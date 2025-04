Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę Chrystusa, którą odbył z uczniami, zanim rozpoczęła się jego męka na krzyżu. Wielki Czwartek to wspomnienie dnia, w którym Jezus ustanowił 2 sakramenty - Eucharystię i kapłaństwo. To wielkie święto wszystkich księży, więc wierni spieszą ze szczerymi życzeniami dla nich. Poniżej znajdziesz gotowe wzory życzeń dla księdza na Wielki Czwartek.

***

W Wielki Czwartek celebrujemy dar kapłaństwa. Drogi Księże, dziękuję Ci za Twą posługę i bezustanne krzewienie wiary w sercach parafian. Dziękuję za modlitwę i wytrwałą obecność przy ołtarzu eucharystycznym. Na dalszą posługę duszpasterską przyjmij serdeczne życzenia.

***

Czcigodny Księże, dziś otaczam modlitwą wszystkich znajomych i nieznajomych kapłanów. Ciebie również zapewniam o pamięci w modlitwie. Niech przykład Twej wiary, prowadzi i umacnia na drodze ku zbawieniu. Szczęść Boże!

***

Drogi Księże! Przyjmij dziś wyrazy szacunku za swą ofiarną posługę w niesieniu Dobrej Nowiny. Niech Twój trud procentuje każdego dnia. Niech Twa gorliwość przyniesie same błogosławione owoce. Życzę siły i wytrwałości na dalszą drogę.

***

Czcigodny Księże! Dziś dziękujemy Bogu za kapłanów i ich posługę. Ufnie przekazuję Bogu w modlitwie również Księdza intencje. Proszę również o dar nowych powołań kapłańskich. Składam serdeczne życzenia.

***

Wielki Czwartek to chwila zadumy nad rozpoczynającą się wkrótce Męką i Drogą Krzyżową. To jednak również chwila radości i wdzięczności - za dar kapłaństwa i dar Eucharystii. Drogi Księże, w tym pięknym dniu przyjmij szczególne życzenia. Niech Chrystus dalej wspiera Cię w kapłańskiej drodze i umacnia!

***

W Wielki Czwartek pozwolę sobie przesłać najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, bo to ono daje siłę do pełnienia posługi. Cierpliwości, bo przydaje się na każdym kroku. Jeszcze większej wiary, by wspierała Twe kapłaństwo.

***

Życzę Wiary, która potrafi dodać otuchy każdego dnia. Życzę Nadziei, która przyda się w tych trudnych czasach. Życzę Miłości - do Boga i ludzi, aby dalej mógł Ksiądz jak najlepiej realizować swe powołanie.

