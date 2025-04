Życzenia dla babci, zarówno te na urodziny, jak i imieniny, powinny być oryginalne, wzruszające i płynąć z serca. Babcia to w końcu jedna z najważniejszych osób w naszym życiu - od dzieciństwa uczy, wskazuje drogę, a często też rozpieszcza. Wkłada wiele trudu w wychowywanie wnucząt, za co warto jej podziękować.

Dobra okazja to Dzień Babci (który wypada co roku 21. stycznia), a także urodziny czy imieniny. Oprócz prezentu czy kwiatów warto przygotować dla babci kilka ciepłych słów. Zobacz życzenia i wierszyki dla babci, które możesz wykorzystać na kartkach lub laurkach.

Różne są zdania na temat tego, kiedy obchodzi się imieniny. Jedni uważają, że przed urodzinami, inni - że dopiero po nich. Czasem też imieniny wiąże się z danym wydarzeniem. Jeśli więc twoja babcia ma już swój wybrany termin i od lat obchodzi imieniny właśnie wtedy, nie ma sensu tego zmieniać i na siłę wybierać jej nową datę.

Większość starszych osób dużo radośniej obchodzi imieniny, niż urodziny, bo nie wiążą się one z wiekiem. Jeśli chcesz zrobić przyjemność, przygotuj piękną laurkę dla babci i wpisz do środka życzenia imieninowe. Mogą być one krótkie, długie lub rymowane. Świetnie sprawdzą się także znane sentencje i cytaty, a także coś wzruszającego, chwytającego mocno za serce

***

W uroczystym dniu Twoich imienin, Babciu,

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności

i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca

i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

***

Na Twoje, Babciu, imieniny

chcę Ci złożyć serdeczne życzenia:

byś lat setnych mogła dożyć,

nie wiedząc, co to zmartwienia.

***

Jak słońce się zbliża z dalekiej krainy,

tak też zbliżają się Twe imieniny.

Pragnę Ci więc złożyć najlepsze życzenia

zdrowia, dużo szczęścia i powodzenia!

***

Dziś są babci imieniny

Więc do babci się spieszymy

Laureczki już trzymamy

Zaraz babci je podamy

Potem ją ucałujemy

I kwiatuszki też dajemy

Babciu przyjmij od nas kwiat

No i żyj dla nas sto lat.

***

Dzień Twych imienin z kalendarza,

okazję miłą do życzeń stwarza

słońca, kwiatów, pomyślności,

zdrowia, sił i wytrwałości.

Wypełnienia wszystkich marzeń,

pomyślnego planu zdarzeń,

aby szczęście Ci czuwało

i życzenia te spełniało.

***

Babuniu Kochana!

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

***

W dniu Twojego święta

Jest ktoś, kto o Tobie pamięta

Pamięta o Tobie i śle Ci życzenia

By spełniły się wszystkie Twoje marzenia

Żyj w szczęściu i radości

A uśmiech niech Ci życie uprości!

***

fot. Życzenia imieninowe dla babci/Adobe Stock, Halfpoint

Mimo iż babcie często niechętnie obchodzą urodziny i zdecydowanie odmawiają hucznych imprez, warto pokazać, że pamiętasz o jej dniu. Złóż jej życzenia na kartce okolicznościowej albo przekaż osobiście. Często niewielki bukiet kwiatów albo roślina w doniczce do spółki z życzeniami urodzinowymi na pewno wywoła na twarzy babuni szeroki uśmiech i będzie bardziej wartościowy niż drogie upominki.

***

W uroczystym dniu Twoich urodzin, Babciu,

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

***

Z okazji urodzin składam Ci moc życzeń:

uśmiechu, zdrowia, radości,

mnóstwa prezentów i gości,

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego

i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

***

Kochana Babciu!

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń.

Radosnej minki oraz

Mnóstwa prezencików.

***

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacer ze mną chodziłaś,

kiedy byłam mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie,

więc podziękować Ci, Babciu,

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to – że kocham Cię!

***

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie wnuczek życzy!

***

Dziś mojej babci życzenia złożę,

w wiązankę kwiatów serduszko włożę

i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.

Moja babunia najlepsza w świecie,

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.

Ja babcię kocham, ściskam za szyję,

niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

***

W dniu Twoich urodzin, Babciu,

serdeczne życzenia, aby każdy

następny rok przynosił wszystko to,

co w życiu najpiękniejsze,

zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych

pokładów wiary i spełnienia marzeń.

***

fot. Życzenia urodzinowe dla babci/Adobe Stock, Rido

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.12.2019.

