Życzenia dla babci i dziadka do laurki starsze dziecko wpisze samodzielnie, a młodsze będzie pewnie potrzebowało pomocy rodziców. Najważniejsze jest jednak to, by upominek podarować od serca. Szczere życzenia i czas spędzony wspólnie z wnukami, to najpiękniejszy prezent na Dzień Babci i Dziadka.

Rymowane życzenia dla babci i dziadka do laurki

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

Życzę miłości, szczęścia, dostatku!

Życzę też zdrowia i dużo radości,

nie doświadczajcie w życiu przykrości.

***

Kochana Babciu i Kochany Dziadziusiu,

pamiętajcie o kochanym wnusiu,

który Wam dzisiaj życzenia składa,

szczęście i miłość Wam zapowiada.

***

W dniu Waszego święta,

(IMIĘ) o Was pamięta.

Składa serdeczne życzenia,

miłości, radości i powodzenia!

***

Najdroższa Babciu i Ukochany Dziadku,

w moich życzeniach nie ma przypadku.

Życzę Wam zdrowia i samej miłości,

rzeki niekończącej się radości.

***

Dla mojej babuni i dziadzia mojego,

mam życzenia wszystkiego najlepszego.

Przyjmijcie ode mnie wraz z uściskami,

kocham Was i uwielbiam przebywać z Wami!

***

Babciu i Dziadziu, ja Was tak kocham i lubię,

z tego wszystkiego aż kapcie gubię.

Zdrowia, pomyślności i wszelkiej słodyczy,

(IMIĘ) z okazji Dnia Babci i Dziadka życzy.

***

W dniu Babcia i Dziadka najlepsze życzenia,

miłości, zdrówka i planów spełnienia.

Niech Wam się wszystko świetnie układa,

cały bukiet pięknych życzeń składam.

Poważne życzenia dla babci i dziadka do laurki

W Dniu Babci i Dziadka składam najserdeczniejsze życzenia. Niech spełniają się Wam wszystkie marzenia, a zdrowie dopisuje. Czekam na nasze kolejne spotkanie - uwielbiam spędzać z Wami czas!

***

Z okazji Waszego święta, chcę Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Przyjmijcie wyrazy mojej miłości, otoczone milionem całusów.

***

Dla dzieci jesteście ogromną pomocą, dla wnuków najlepszym drogowskazem. Dziadku i Babciu, żyjcie nam w zdrowiu 100 lat i dłużej!

