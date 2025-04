Życzenia na Boże Narodzenia pisane od serca, takie szczere, prawdziwe i pełne miłości, to jednak zawsze miła niespodzianka.

Które życzenia świąteczne wybrać? Najpopularniejszym wyborem są zawsze życzenia rymowane, które wpadają w ucho, a dodatkowo bardzo przyjemnie się je czyta. Jeśli masz trochę czasu i talent do pisania krótkich rymowanek, możesz nawet spróbować sama stworzyć piękne wierszyki na Boże Narodzenie – z pewnością zachwycisz nimi bliskich i sprawisz, że bardzo się wzruszą.

Gdyby jednak tak nie było, przygotowałyśmy 10 propozycji życzeń na święta, które możesz wysłać swoim bliskim. Pamiętaj jednak, że nawet, jeśli wysyłasz je sms-em, warto tego wyjątkowego dnia poświęcić chwilę, by się z nimi zobaczyć lub chociaż chwilę porozmawiać przez telefon.

Życzenia na Boże Narodzenie:

Jesteśmy daleko od siebie, ale pamiętaj - ja w to głęboko wierzę!

Jeśli jest nawet jedna osoba, która tylko myślami

chce przyciągnąć do Ciebie to, co najlepsze,

to na pewno wszechświat zawróci, aby spełnić Twoje pragnienia.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku życzy...

W te Święta uwierz w to,

że ktoś myśli o Tobie częściej i cieplej!

Pogłaskaj psa lub kota,

w Wigilię powiedz mu, że wierzysz w szczęście!

I poczekaj na znak.

Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzy....

Chociaż los rzucił mnie daleko stąd,

W myślach z Wami będę,

i z głębi serca wszystkim ślę kolędę.

Wesołych Świąt!

Gdy nadejdzie dzień Wigilii

i opłatek weźmiesz w rękę,

choć ja będę gdzieś w oddali,

Z Tobą będzie moje serce.

Gdy nadejdą miłe święta,

niech ta kartka Ci przypomni,

że o Tobie ktoś pamięta

i w oddali spędza święta.

Gdy opłatek bielusieńki

weźmiesz w swoje dłonie,

wspomnij w wieczór uroczysty

chociaż chwilę o mnie.

Chociaż jestem dziś od Ciebie

kilometrów wiele,

tym opłatkiem w myślach

też się z Tobą dzielę.

W dniu Bożego Narodzenia

blask choinki w domu lśni.

U mnie w wojsku tego nie ma

i za domem tęskno mi.

W oczekiwaniu na ten szczególny dzień

i pierwszą gwiazdę wieczorną

zwiastunkę wielkiej radości dla wszystkich ludzi,

wspominam nasze wspólne święta i myślę o tych,

które jeszcze przed nami.

A dziś z daleka posyłam Wam pozdrowienia

pełne miłości i tęsknoty.

Kiedy wieczorna gwiazda zaświeci nad domami,

a Wy będziecie dzielić się słowami,

kiedy usiądziecie w rodzinnym kole,

przy zielonej choince i świątecznym stole -

sercem będę z wami.

Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt życzy...

Kiedy się dziś na ziemi Bóg - Dziecina rodzi,

Tysiączne ze sobą światu pociechy przywozi.

I chociaż jestem daleko

mam sposobność z serca uprzejmego,

Życzyć Wam, Moi mili,

wszystkiego dobrego.

Kiedy w wieczór wigilijny

pierwsza gwiazdka znów zabłyśnie,

nastrój będzie tak rodzinny,

w naszych sercach radość tryśnie.

Weźmiesz w ręce symbol Boga,

pojednania i miłości,

choć nas dzieli długa droga,

pamięć zatrze odległości.

