Składanie życzeń bożonarodzeniowych to jedna ze świątecznych tradycji. Jeśli nie masz pomysłu, co życzyć w tym roku lub chcesz, wierszyk był rymowany, to przychodzimy ci z pomocą!

Życzenia bożonarodzeniowe rymowane, a zwłaszcza te dla dzieci, to idealna okazja do nauki składania życzliwych słów w dni okolicznościowe. Zapewne pociechy, a zwłaszcza te najmniejsze, nie potrafią skonstruować odpowiednich życzeń. Dlatego przychodzimy z pomocą! Wyrecytowane wierszyki będą dla ich najlepszą formą, ponieważ rymowane życzenia łatwiej jest zapamiętać.

Wyobraź sobie, jak twoje dziecko będzie dumne z własnego osiągnięcia, widząc zachwyt rodziny. Zapoznaj się z rymowankami świątecznymi dla dzieci:

Wystrojonej choinki,

wesolutkiej minki,

gorącego serduszka,

pełniutkiego brzuszka

oraz opłatka białego z rodziną łamanego.

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w anielskich piórkach,

niesie w plecaku bombki i świeczki,

a w walizkach złote dzwoneczki.

Piękna jest radość w Święta,

Ciepłe są myśli o bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście

Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Kolorowych bombeczek,

dużo aniołków i gwiazdeczek,

słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu

od codziennego pośpiechu.

Kiedy śnieg poprószy, kiedy marzną uszy,

czas świąteczny sprawi, że się zrobi ciepło w duszy.

Wesołości i świąt pełnych gości,

w gronie bliskich, w atmosferze miłości.

W te Święta magiczne

Życzenia ślę liczne:

Pachnących jodełek

Z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów

Od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka

A za oknem bałwanka.

Idzie Mikołaj, niewesołą ma minę,

Że musi do Ciebie przychodzić kominem.

Z radością wielką da prezent Ci,

I życzy samych wesołych dni.

Spiesz się, spiesz się, Mikołaju,

Zejdź z wysokich wzgórz.

Grzeczne dzieci wyczekują,

Kiedy przyjdziesz już!

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt,

ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

Duży brzuszek, biała broda

tylko śniegu nie ma – szkoda.

Patrzę i oczom nie wierzę,

święty Mikołaj jedzie na rowerze.

Wiezie wór, w którym są prezenty

chce, by każdy w tym dniu był uśmiechnięty.

Zaświecimy lampek tuzin,

Niech choinka pięknie świeci,

Niech święty Mikołaj widzi,

Że czekają grzeczne dzieci.

Pędzą sanie z reniferem,

Mikołaj jest czarodziejem.

Grzeczne dzieci czekają,

Jak co rok prezent dostają.

Jedzie święty Mikołaj,

Białą brodą świeci,

Worek z prezentami,

Ma dla grzecznych dzieci.

Rymowane wierszyki na Boże Narodzenie łatwiej zapamiętać, a mogą być one również dodatkiem do kartki bożonarodzeniowej. O wiele przyjemniej jest dostać prezent z miłymi słowami, nieprawdaż? Ponadto polecamy ci zapoznać się z najlepszymi prezentami na święta.

Za oknem ciemno,

cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą

jak wigilijnym opłatkiem.

Niech te święta tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek.

Niechaj gwiazda z nieba leci,

niech Mikołaj tuli dzieci.

Niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie.

Gwiazda, gwiazdce zamrugała,

I choinka lśni już cała,

Naszych marzeń jest spełnieniem,

Bo jest piękna jak marzenie,

A pomarzyć czasem trzeba,

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:

I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające,

A wszędzie to ufne czekanie? Czekajmy – dziś cud się stanie.

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobroć wśród Was gości.

Śmieszne wierszyki na Boże Narodzenie z pewnością rozładują atmosferę przy wigilijnym stole. Jest to okazja do wspólnego, radosnego spędzenia czasu. Naucz się poniższych, a rozweselisz rodzinę!

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe.

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.

Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.

Przed domem bałwana, sylwestra do rana.

Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.

Mikołaju, Mikołaju,

przybądź z dalekiego kraju.

Grzeczne dzieci Cię witają,

A niegrzeczne – przepraszają.

Renifer Rudolf grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta.

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt –

serdecznie życzę Wesołych Świąt.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 17.11.2019 przez Martę Kosakowską.

