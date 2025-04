Życzenia świąteczne po niemiecku sprawią mnóstwo radości osobie, która mieszka za granicą i otrzyma pięknie, ciepłe słowa w ojczystym języku z okazji świąt. Możesz przekazać je w wiadomości na czacie albo wysłać tradycyjną kartkę świąteczną. Oto gotowe propozycje na bożonarodzeniowe życzenia.

Rymowanki jako życzenia na Boże Narodzenie sprawdzają się świetnie w każdym języku. Szczególnie uwielbiają je dzieci, ale dorośli i seniorzy na pewno ucieszą się z pięknego świątecznego wierszyka umieszczonego np. na kartce bożonarodzeniowej.

***

Wir wünschen euch:

Besinnliche Lieder, manch´ liebes Wort,

Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort.

Gedanken, die voll Liebe klingen

und in allen Herzen schwingen.

Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft

mit seinem zarten, lieblichen Duft.

Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit

Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit!

Życzymy Wam:

Refleksyjnych pieśni, samych miłych słów,

W głębokiej tęsknocie i znajomych miejscach,

Myśli, które rozbrzmiewają miłością,

I kołyszą się we wszystkich sercach.

Duch Bożego Narodzenia unosi się w powietrzu

ze swoim delikatnym, uroczym zapachem.

Życzymy Wam Świąt Bożego Narodzenia

Spokoju, miłość i radości!

***

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar,

ich wünsch dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

Na niebie gwiazdy świecą tak jasno i wyraźnie,

życzę ci wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

***

Hört, wie hell ein Glöckchen klingt,

der Kinder Herz vor Freude springt,

erfüllt die Welt mit Lichterschein

und Weihnachtsfriede kehre ein.

Usłyszcie, jak jasny jest dzwonek,

który rozpala serca dzieci z radości,

napełnia świat światłem i przynosi świąteczny pokój.

***

Strahlend, wie ein schöner Traum,

steht vor uns der Weihnachtsbaum.

Seht nur, wie sich goldenes Licht

auf der zarten Kugeln bricht.

„Frohe Weihnacht“ klingt es leise

und ein Stern geht auf die Reise.

Leuchtet hell vom Himmelszelt –

hinunter auf die ganze Welt.

Promienny, jak piękny sen,

Przed nami choinka.

Spójrz na złote światło

padające na delikatne kule.

„Wesołych Świąt” brzmi cicho

a gwiazda wyrusza w podróż.

Świeci jasno z namiotu niebieskiego –

w dół na cały świat.

***

fot. Rymowane życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku/Adobe Stock, Anna

Życzenia w krótkiej formie możesz napisać na kartce okolicznościowej albo umieścić na bileciku prezentowym, gdzie naturalnie nie ma zbyt wiele miejsca. Świetnie sprawdzą się także wysłane SMS-em czy poprzez aplikację typu WhatsApp. Krótkie hasła świetnie sprawdzą się także jako szybkie życzenia przy opłatku.

***

Wir wünschen euch für das neue Jahr viel Glück, Liebe und Zufriedenheit, gute Gesundheit und viel Herzlichkeit! (Życzymy powodzenia, miłości i satysfakcji, dobrego zdrowia i dużo serdeczności na Nowy Rok!)

Wir wünschen euch von Herzen eine zauberhafte Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr! (Życzymy Wam z całego serca cudownych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!)

So hell wie die Sterne soll jeder Tag für Dich leuchten. Merry Christmas! (Niech każdy dzień świeci dla ciebie jasno jak gwiazdy. Wesołych Świąt!)

Ich wünsche dir Frieden in dieser Zeit, Stunden der Besinnlichkeit, helle Lichter in der Dunkelheit und eine schöne Weihnachtszeit! (Życzę Ci pokoju w tym czasie, wielu godzin czułości, jasnego światła w ciemności i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!)

Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unter dem Baum liegen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten! (Święta są wtedy, gdy najlepsze prezenty leżą na stole, a nie pod choinką. W tym sensie: Wesołych Świąt!)

Möge Weihnachten dir Glück, Liebe und Dankbarkeit bescheren. Merry Christmas! (Niech Święta przyniosą ci szczęście, miłość i wdzięczność. Wesołych Świąt!)

Dein Lächeln soll strahlen wie der Weihnachtsbaum und dein Leben bunter sein als alle Geschenke. (Niech twój uśmiech będzie promienny jak choinka, a twoje życie będzie bardziej kolorowe niż wszystkie prezenty.)

Ich wünsche dir ein besinnliches Weihnachten mit den Menschen, die du liebst. (Życzę ci wesołych świąt spędzonych z ludźmi, których kochasz)

Jeśli chcesz postawić na dłuższe formy życzeń świątecznych i umieścić je na kartce okolicznościowej czy przesłać mailem, oto najlepsze propozycje. Możesz je także wykorzystać w szkole czy przedszkolu podczas uroczystości związanych z Bożym Narodzeniem.

***

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und schon wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür. An Weihnachten gehen Wünsche in Erfüllung und so wünsche ich mir, dass wir weiterhin gute Freunde bleiben und noch viele weitere Feste gemeinsam feiern. Frohe Weihnachten!

Rok zbliża się ku końcowi i zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie życzenia się spełniają i mam nadzieję, że nadal będziemy dobrymi przyjaciółmi i będziemy wspólnie świętować wiele kolejnych okazji. Wesołych Świąt!

***

Zum Fest der Liebe habe ich natürlich auch an Dich gedacht und wollte Dir mit dieser kleinen Karte eine Freude machen. Ich wünsche Dir von Herzen frohe Weihnachten, viel Wärme, Glück und Liebe, wovon auch das kommende Jahr erfüllt sein soll.

Oczywiście w to Święto Miłości myślałem również o Tobie i chciałem sprawić Ci radość tą małą kartką. Życzę Ci z całego serca Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dużo ciepła, szczęścia i miłości, która będzie wypełniona również w nadchodzącym roku.

***

Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit das Allerbeste. Genießt die fröhlichen und besinnlichen Stunden im Kreise der Familie! Für das Neue Jahr wünschen wir Euch Gesundheit und viel Freude. Herzliche Weihnachtsgrüße!

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Cieszcie się radosnymi i radosnymi chwilami w gronie rodziny! W Nowym Roku życzymy zdrowia i dużo radości. Wesołych Świąt!

***

In der Hoffnung, dass sich zum Weihnachtsfest alle Wünsche erfüllen mögen, schicken wir ganz herzliche Weihnachtsgrüße für die bevorstehenden Feiertage!

Z nadzieją, że wszystkie życzenia zostaną spełnione w czasie Świąt Bożego Narodzenia, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta!

***

Wenn das vergangene Jahr auch nicht so einfach war, ist das sicher in dieser fröhlichen Weihnachtszeit vergessen. Gemeinsame Freude ist ansteckend und hilft über manchen Kummer hinweg. Frohe Weihnachten!

Jeśli miniony rok nie był łatwy, to na pewno zapomniano o tym w tym radosnym okresie Bożego Narodzenia. Wspólna radość jest zaraźliwa i pomaga przezwyciężyć niektóre smutki. Wesołych Świąt!

fot. Życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku/Adobe Stock, Olena Rudo

