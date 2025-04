Tradycja obchodzenia urodzin jest obecna w praktycznie każdej kulturze. Hołdujemy jej, bo tak zostaliśmy wychowani, sprawia nam ona przyjemność i – co ciekawe – wiąże się z interesującymi aspektami psychologicznymi, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Reklama

Po co obchodzimy urodziny?



Christian Heslon, autor "Małej psychologii urodzin", dowodził na przykład, że świętowanie urodzin jest nam potrzebne, abyśmy mogli poczuć i potwierdzić, że nie jesteśmy zapomniani. Szczególnie ważne jest to – jak zaznaczał – dla kobiet, których dzieci opuściły już rodzinne gniazdo.

Świętowanie urodzin nie wszędzie jednak oznacza to samo – mimo iż żyjemy na jednej planecie, w różnych krajach to popularne święto obchodzi się nieco inaczej. W Irlandii na przykład panuje zabawny zwyczaj: jubilata podnosi się… do góry nogami. W Argentynie zaś ważnym momentem urodzin dla 15-letnich dziewczyn jest odtańczenie uroczystego walca z ojcem.

Jakie jeszcze inne nietypowym dla nas zwyczajom hołduje się za granicą? Zobaczcie na naszym filmie.

Reklama

Zobacz też:

Życzenia urodzinowe na FB i SMS

7 życzeń urodzinowych dla koleżanki