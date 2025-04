Wybrałaś już przepisy na śniadanie wielkanocne, wiesz jakie baby i mazurki upieczesz, zaplanowałaś też przekąski z jajek, niedługo zabierasz się do wiosennych porządków... Pora pomyśleć także o dekoracjach na Wielkanocny stół!



Dodatki wielkanocne w słonecznych barwach

Wielkanoc to bardzo radosne święto, dlatego zazwyczaj unikamy wtedy ciemnych barw. Typowo wiosenne kolory to zieleń i żółć, dlatego nie powinno jej zabraknąć na świątecznym stole! Zielone dodatki wielkanocne i te w bardziej słonecznych odcieniach królują w kolekcjach sieciówek.

Specjalnie dla was wybrałyśmy te najładniejsze!

