Doświadczenie czy zdolności manualne są mało nieistotne przy wykonywaniu tej użytecznej dekoracji, jest to bowiem dziecinnie proste, ponadto pasują do niej wszystkie zioła używane w naszych kuchniach. Powinny mimo to pasować do podanych przez nas potraw, bo inaczej nie przydadzą się gościom do niczego i będą stanowić co najwyżej dekoracją.

Do tych najbardziej uniwersalnych ziół przyprawowych, które możemy wykorzystać, należy zaliczyć pietruszkę, bazylię (niezastąpiony dodatek do sałat, makaronów, serów), a także miętę, szałwię, koper, tymianek, rozmaryn, lubczyk.

Niezbędne dodatki

Do takiej kompozycji potrzebny będzie pleciony wiklinowy koszyk – dobry jest rozmiarowo taki, jakiego się używa do święconki – nie zajmuje wtedy zbyt dużo miejsca na stole. Zebrany w lesie lub zakupiony (nie niszczymy wtedy lasu) mech, kilka pojemniczków (doniczek).

Do tego celu najlepiej nadają się wolno rosnące zioła kupione w jednorazowych pojemniczkach, obecnie już w wielu marketach możemy takie dostać (bazylia, pietruszka, tymianek, majeranek, mięta itp.). Doskonałe są zioła ścięte z własnych przydomowych upraw, wtedy jednak trzeba w doniczki powkładać gąbkę kwiaciarską nasączoną wodą (gąbka do wysokości połowy naczyń) a w nią powtykać pod różnym kątem świeżo ścięte gałązki ziół.

Dekoracja – krok po kroku

W udekorowany pękami koszyczek wkładamy pojemniki z ziołami, wszystko unieruchamiamy mchem powtykanym pomiędzy pojemniki. Ewentualnie można świeżo ścięte zioła położyć na czas trwania posiłku do koszyczka i skropić je wodą, zachowają wtedy krócej świeżość, ale również nadadzą się do konsumpcji, a to co zostanie można z powodzeniem ususzyć i zużyć później.

Stroik przygotowany z ziół przyprawowych, typu rozmaryn, pietruszka, lubczyk, to niebanalny sposób dekoracji stołu podczas lekkich posiłków. Soczysta barwa świeżych, pachnących roślin nada swoistego sznytu nawet zwyczajnym nakryciom i potrawom.