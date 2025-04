Zielone Świątki w Niemczech obchodzone są podobnie, jak w Polsce, choć wydaje się, że Niemcy mają z tej okazji więcej atrakcji, szczególnie lokalnie. Zesłanie Ducha Świętego to czas pełen radości, ciekawych atrakcji oraz rodzinnych pikników. Jak Niemcy obchodzą Zielone Świątki?

Zielone Świątki w Niemczech wypadają na ten sam dzień, co w Polsce. To święto ruchome, które pojawia się w kalendarzu 49 dni po Świętach Wielkanocnych – zwykle jest to niedziela. Niemcy obchodzą Zielone Świątki przez 2 dni – w niedzielę (Pfingstsonntag) i poniedziałek (Pfinstmontag). Jest to czas wolny od pracy i szkoły.

W 2022 roku Zielone Świątki w Niemczech wypadają w niedzielę 5.06 i poniedziałek 6.06. W przyszłości obchodzone będą:

28-29.05.2023,

19-20.2024,

8-9.06.2025.

Dawniej Zielone Świątki ściśle wiązano z Wielkanocą, jednak od IV wieku uważa się je za osobne święto. To dzień ważny nie tylko dla katolików, bo ma również symbolizować święto wiosny, obfitych plonów i urodzaju. W tym dniu często organizowane jest bierzmowanie.

Obchody zielonoświątkowe w Niemczech pełne są koncertów na świeżym powietrzu, rodzinnych pikników, a także lokalnych wydarzeń, które są charakterystyczne dla danego regionu. Wszystkie jednak są kolorowe, radosne i ubarwiają codzienność Niemców przez całe dwa dni. W tych dniach dekoruje się kościoły i domy, a także organizuje procesje konne – w ten sposób mieszkańcu (szczególnie rolnicy) proszą o błogosławieństwo dla plonów oraz o ich obfitość.

W Niemczech z okazji Zielonych Świątków przygotowuje się także specjalną potrawę – Pfingstmilch. Jest to zupa mleczna z dodatkiem migdałów i jajek. Niektórzy dodają także rodzynki, cukier puder lub cukier waniliowy.

fot. Zielone Świątki w Niemczech/Adobe Stock, Laugesen

W dolnej Saksonii kultywuje się tradycję tzw. magicznej brzozy. Ścina się gałązki młodej brzozy, a następnie mocuje przy drzwiach wejściowych do domu. Według wierzeń ludowych taki zabieg miał ochronić dom przed złymi mocami. Brzozowe gałązki wykorzystuje się także jako “bukiet”. Kawalerowie zostawiają je pod domami wybranek, aby wiedziała, że ma adoratora. Ci odważniejsi i bardziej zapobiegliwi przy pomocy wapna malują ślad prowadzący od brzózki do domu kawalera.

W północnej części Niemiec (Maklemburgia – tuż przy granicy z Polską) panuje zwyczaj organizowania procesji bydła. Rolnicy wyprowadzają swoje krowy i byki, a najsilniejsze ze zwierząt przyozdabia się wiankami, kwiatami i słomą.

Inna ciekawa tradycja jest w miejscowości Oelde (zachodnia część Niemiec, Nadrenia Północna-Westfalia). Organizowany jest tzw. Oelder Pfingstenkranz, podczas którego mieszkańcy tworzą duże wieńce i układają je na kształt piramidy. Następnie przez dwa dni świąt tańczy się dookoła wzniesionych piramid, śpiewając tradycyjne piosenki.

W tym samym regionie popularny jest zwyczaj, wedle którego młodzi ludzie chodzą od domu do domu, śpiewają i grają, a w zamian dostają jajka, bekon i inne drobiazgi. Jest to wiosenny odpowiednik “cukierek albo psikus”.

fot. Zielone Świątki w Niemczech/Adobe Stock, kovop58

