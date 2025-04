Gdy zwykłe „dziękuję” to za mało, warto sięgnąć po fajne cytaty na podziękowania. Nadadzą wdzięczności siłę i moc, które odbiorcy takiego podziękowania z pewnością sprawią wiele przyjemności. Skoro ktoś zrobił coś dla ciebie bezinteresownie, ty możesz się nieco wysilić i podziękować w wyjątkowy sposób. Zwłaszcza że nigdzie już szukać nie musisz – tu czekają na ciebie gotowe teksty. Pamiętaj tylko dopisać do nich coś od siebie. Wtedy takie podziękowania będą unikatowe, kompletne i szczere.

Spis treści:

Niektóre z poniższych cytatów nadają się do wpisania do podziękowań, inne mocniej zdopingują cię do działania i wyrażania swojej wdzięczności. Część to przykład, jak podziękować za życzenia.

„Wdzięczność zamienia to, co mamy, w wystarczająco dużo.” Melody Beattie

„Prawdziwa wdzięczność jest wtedy, gdy pamiętamy o tych, którzy byli przy nas w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebowaliśmy”. Autor nieznany

„Najprawdziwszym przejawem wdzięczności jest odwdzięczenie się tym, za co jesteś wdzięczny”. Richard Paul Evans

„Najmniejsze czynności wykonane z dobrym sercem, mają większą wartość niż największe czyny robione bez miłości”. Mahatma Gandhi

„Wdzięczność to nie tylko największa z cnót, lecz także matka wszystkich innych”. Cyceron

„Kiedy wyrażamy naszą wdzięczność, nie wolno nam zapominać, że najwyższym uznaniem nie są słowa, ale życie zgodne z nimi”. John F. Kennedy

„Wdzięczność to klucz do szczęścia”. Dalajlama

„Wdzięczność to nie obowiązek, to przywilej”. autor nieznany

„Najlepszym sposobem, by pokazać wdzięczność, jest być życzliwym dla innych”. autor nieznany

„Każde dziękuję buduje most między ludźmi” autor nieznany

Jak się okazuje, nie tylko wielkie i znane postaci potrafią być autorami fajnych cytatów na podziękowania. Odpowiednie słowa znaleźć można nawet w książkach i bajkach dla dzieci. Chcesz więcej? Zobacz: Cytaty z bajek o przyjaźni.

„Dziękuję Ci za przyjaźń, której nawet lata nie zatrą”. „Toy Story”

„Czasem najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w Twoim sercu ”. „Kubuś Puchatek”

”. „Kubuś Puchatek” „Jesteś moim bohaterem”. „Iniemamocni”

„Nie liczy się to, co mamy, ale to, kogo mamy”. „Madagaskar”

„Nie ma takich problemów, których nie można rozwiązać z pomocą przyjaciół”. „Kubusiowe opowieści”

„Dzięki Tobie świat jest lepszy”. „Vaiana”

fot. Fajne cyataty na podziekowania i wyrażenie wdzięczności/ Adobe Stock, fizkes

Nadal nie znalazłaś wystarczająco fajnego cytatu na podziękowania? Mam ich jeszcze więcej. Oto 7 wyjątkowych tekstów na taką okazję.

„Każdy akt dobroci rodzi falę, która nigdy się nie kończy”. Scott Adams

„Nie jesteśmy wdzięczni za rzeczy, ale za ludzi, którzy pomogli nam je zdobyć”. autor nieznany

„Nie liczy się to, ile posiadamy, ale ile dajemy innym”. Winston Churchill

„Człowiek nie jest bogaty przez to, co ma, ale przez to, kim się otacza”. Henry Ford

„Kiedy pomagasz komuś wspiąć się na szczyt, sam też się tam dostajesz”. autor nieznany

„Życzliwość to język, który głusi mogą usłyszeć, a niewidomi zobaczyć”. Mark Twain

„Szczęście nie zależy od tego, co dostajemy, ale od tego, co dajemy”. Ben Carson

To już ostatnia partia naszych cytatów. Według nas są jedne z najpiękniejszych słów, jakie pasują na taką okazję, jaką są podziękowania. Po każdym cytacie podpowiadamy, co można napisać od siebie, nawiązując do słów z cytatu.

„Nie zawsze możemy czynić rzeczy wielkie, ale zawsze możemy czynić małe rzeczy z wielką miłością”. Matka Teresa

Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie miał dla mnie Twój drobny gest życzliwości!

Ja też nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś/aś! Dziękuję!

Ja też nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś/aś! Dziękuję!

To, co dla mnie zrobiłeś/aś sprawiło, że chcę, abyś i Ty czuł/a się wyjątkowo! Bardzo Ci dziękuję!

To, co dla mnie zrobiłeś/aś sprawiło, że chcę, abyś i Ty czuł/a się wyjątkowo! Bardzo Ci dziękuję!

To prawda, na zawsze w moim sercu pozostanie dobro, jakiego od Ciebie zaznałem/am.

To prawda, na zawsze w moim sercu pozostanie dobro, jakiego od Ciebie zaznałem/am.

Dziękuję Ci za pomoc z całego serca! Oby dobro, które od Ciebie trafiło do mnie, wracało do Ciebie z podwójną mocą!

Dziękuję Ci za pomoc z całego serca! Oby dobro, które od Ciebie trafiło do mnie, wracało do Ciebie z podwójną mocą!

Dziękuję, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczyło! Jestem twoim dłużnikiem, możesz na mnie liczyć!

Dziękuję, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczyło! Jestem twoim dłużnikiem, możesz na mnie liczyć!

Twój ciepły gest sprawił, że na nowo wstąpiła we mnie nadzieja. Dziękuję!

Twój ciepły gest sprawił, że na nowo wstąpiła we mnie nadzieja. Dziękuję!

