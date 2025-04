Teatr

Reklama

Jedną z największych naszych wątpliwości, kiedy wybieramy się do teatru jest kwestia doboru odpowiedniego stroju. Powinien on być elegancki, ale pamiętajmy, aby nie przesadzić z ilością dodatków. Do teatru powinniśmy przyjść ubrani skromnie. Są pewne sytuacje, kiedy obowiązywać nas będzie strój wizytowy – np. premiera przedstawienia. Panowie powinni założyć wtedy garnitur, natomiast panie elegancką spódnicę i bluzkę lub sukienkę. Pamiętajmy także, aby okrycie wierzchnie pozostawić w szatni.

Poza ubiorem ważne jest nasze zachowanie podczas przedstawienia oraz przerw. Niedopuszczalne są: jedzenie na sali teatralnej, rozpychanie się, zaś rozmowy (i to ciche) dozwolone są jedynie podczas przerw. Do teatru powinniśmy przyjść odpowiednio wcześniej – tak, aby zająć swoje miejsca bez przeszkadzania innym oraz aktorom na scenie! Jeśli spóźniliśmy się, powinniśmy zająć najbliższe wolne miejsca.

Warto także dowiedzieć się czegoś na temat przedstawienia, na które się wybieramy. Pomoże to nam uniknąć kompromitujących sytuacji – np. zadawania niewygodnych, źle odbieranych przez towarzystwo pytań. I najważniejsze – pamiętajmy, aby nie przeszkadzać innym!

Jak powinni zachowywać się panowie wobec pań? Oczywiście powinni przepuszczać panie przodem, chyba, że torują drogę do wykupionego miejsca(wtedy przodem powinien pójść mężczyzna). Podczas przerwy dobrze jest zaproponować partnerce coś do picia w teatralnym bufecie. Warto także pamiętać, aby panie zajmowały miejsce po prawej stronie partnera.

Kino

Zasady dobrego zachowania w kinie są o wiele bardziej swobodne niż w teatrze. Po pierwsze do kina możemy przyjść w codziennym, luźnym stroju. Nie mamy obowiązku zostawiania odzieży wierzchniej w szatni – przeważnie w kinach nawet nie ma osobnego pomieszczenia na odzież.

Reklama

Na salę, gdzie wyświetlany jest film możemy wnosić jedzenie i picie – w większości kin zakazane jest tylko wnoszenie własnego jedzenia. Jednak te reguły są rzadko przestrzegane, a picie i jedzenie jest miłym urozmaiceniem oglądania. Pamiętajmy tylko, aby nie przeszkadzać sąsiadom głośnym zachowaniem (choć śmiech na sali kinowej z zabawnego filmu jest bardzo mile widziany, to szeleszczenie papierkami już nie). Powszechne jest także spóźnianie się na seans filmowy – wtedy należy poszukać swojego miejsca na wypadek, gdyby właściciel innego miejsca także się spóźniał.