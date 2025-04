Tłusty Czwartek to dzień, w którym obowiązuje jedna zasada - im więcej pączków, tym lepiej. Podobno ich jedzenie zwiastuje szczęście na cały rok. Ale oprócz słodkiego szaleństwa warto dodać do tego dnia odrobinę dobrego humoru. W końcu śmiech to zdrowie, a co więcej - spala kalorie!

Reklama

Spis treści:

Krótkie żarty i tzw. suchary są idealne na przeróżne okazje. Szybka, błyskotliwa puenta i nieoczywiste zakończenie to świetny pomysł, jeśli chcesz rozbawić towarzystwo w święto pączków. Oto garść propozycji na krótkie żarty:

Jak piekarz robi donuta? Bierze dziurę i okleja ciastem.

Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki.

Co robi oskarżony w Tłusty Czwartek? Je pączki z adwokatem

Jaki jest pączek bez nadzienia? Beznadziejny

Ile pączków potrafi zjeść Chuck Norris? Wszystkie

fot. Żarty na Tłusty Czwartek/Adobe Stock, Novak

Dobry humor zawsze się sprawdza. Po słodkim obżarstwie dobrze jest się trochę pośmiać, żeby spalić zjedzone pączusie (choć podobno w tłusty czwartek kalorie się nie liczą).

Oto kilka żartów o tłustym czwartku:

Kobieta przeglądając prasę:

- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka?

Mąż zdziwiony:

- A po jaką cholerę palić pączki?

***

Blondynka dowiedziała się, że dziś Tłusty Czwartek i że można kupić trzy pączki w cenie czterech. Weszła do jednego i pyta:

- Czy to u was jest promocja “Trzy pączki w cenie czterech”?

- Niestety, nie u nas.

Po chwili wchodzi do drugiego sklepu i pyta:

- Czy to u was jest promocja “Trzy pączki w cenie czterech”?

- Niestety, nie u nas.

Wkurzona idzie do następnego sklepu i pyta:

- Czy to u was jest promocja “Trzy pączki w cenie czterech”?

- Tak, u nas.

- To poproszę dwa!

***

Reklama

Czytaj także:

Babciny stary przepis na pączki

Dlaczego w Tłusty Czwartek trzeba zjeść pączka?

Kartka na Tłusty Czwartek DIY