Zaproszenie na urodziny musi zawierać podstawowe dane: datę i miejsce wydarzenia. Może być personalizowane, ale też napisane w sposób uniwersalny i bezosobowy. Nasze 19 typów tekstów na zaproszenia urodzinowe to uniwersalne propozycje dla dzieci i dorosłych.

Nie wiesz, jak napisać dobre zaproszenie? Oprócz podstawowych informacji, takich jak okazja, data wydarzenia oraz miejsce imprezy, warto dodać także coś od siebie. Jeśli planujesz imprezę tematyczną (np. w klimacie lat 80), pamiętaj, aby napisać o tym w zaproszeniu. Dzięki temu goście będą mogli się odpowiednio przygotować.

Sam tekst zaproszenia powinien być ciekawy i zabawny. Zależy to oczywiście od wielu czynników, np. tego, kto i kogo zaprasza, niemniej jednak zaproszenia na urodziny zazwyczaj mają charakter nieoficjalny. Możesz więc śmiało pozwolić sobie na rymowankę czy żarty słowne.

fot. Zaproszenie na urodziny: jak napisać

Zabawne zaproszenia najczęściej mają formę rymowanki. Możesz wpleść w nią imię adresata lub wykorzystać gotowy tekst. Także oficjalne zaproszenia mogą zawierać niewielki żarcik, aby podkreślić luźny charakter imprezy.

***

W tym tygodniu wypadają moje urodziny!

Planuję więc imprezę do białej godziny

Zabierz ze sobą humoru masę

I przyjdź na imprezę, bo dzień ten za pasem.

Klimat serdeczny, długie rozmowy,

Miej na uwadze, że nie chcę odmowy.

Powiedz, że wpadniesz, a będzie wspaniale,

Zostań do rana, bez żadnego "ale".

***

Chcę zaprosić miłych gości ku olbrzymiej mej radości na imprezę, gdzie niedługo szampan (i nie tylko) będzie lał się strugą. Niech się dowie cały świat, że mam ….. lat! Zapraszam serdecznie dnia: ……., o godzinie ….

***

Czad impreza się szykuje,

Jak przegapisz będziesz frajer!

Wymagany ubiór trendy,

Nastrój cool i … prezent bajer!

Zapraszam Cię dzisiaj na moją imprezę urodzinową!

***

Bez ciebie impreza będzie nieudana,

więc wpadaj do mnie na ciasto i szampana,

.... urodziny to nie lada gratka,

przyjmę cię więc czym bogata chatka.

Będzie muzyka do biesiady i tańca,

Będzie impreza do białego rańca!

Serdecznie zapraszam...

***

Krótkie zaproszenia sprawdzają się, kiedy na kartce masz mało miejsca lub kiedy chcesz zaprosić kogoś na imprezę poprzez SMS. Mogą być bardzo stonowane i zawierać podstawowe informacje albo mimo niewielkiej długości mieć "to coś".

***

Urodzinową zabawę bardzo długo się pamięta.

W tym na pewno mi pomoże Twoja buzia uśmiechnięta!

Serdecznie zapraszam...

***

Serdecznie zapraszam na przyjęcie urodzinowe!

Nie będzie to byle jaka zabawa - zamierzam bardzo hucznie uczcić swoje urodziny.

Szykuje się świetna zabawa, doborowe towarzystwo i nie tylko!

***

Urodziny ma się raz do roku,

Najwyższa pora zacząć obchodzić je hucznie!

Zapraszam Cię dnia...

***

Serdecznie zapraszam na drobną "posiaduchę"

organizowaną specjalnie z okazji moich urodzin.

Domówka odbędzie się ...

Do zobaczenia!

***

Urodziny są w roku tylko raz,

To idealny na świętowanie czas,

Zapraszam Cię bardzo na huczną zabawę,

Wino, słodkości, no i pyszną strawę.

***

fot. Jak napisać zaproszenie na urodziny

18 urodziny są szczególne, dlatego także zaproszenia często są specjalnie przygotowywane. W sklepach dostępne są specjalne gotowe kartki z treścią w środku lub z pustym miejscem, gdzie możesz napisać coś od siebie.

***

Chcę zaprosić miłych gości

ku olbrzymiej mej radości

na imprezę, gdzie niedługo

szampan będzie lał się strugą.

Niech się dowie cały świat,

że mam 18 lat!

***

Nim się obejrzałam minął mi roczek

i wnet postawiłam swój pierwszy kroczek.

Dziś już w dorosły wchodzę świat,

bo kończę w końcu 18 lat.

Z tej okazji zapraszam

.....

na imprezę urodzinową,

dnia.... o godzinie....

w .......

***

Urodziny 18-te to niezwykłe święto.

Wchodzi się w okres dorosłości,

kończy się czas błogiej nieodpowiedzialności.

Aby uczcić tak poważny krok, tak cudowne wejście w upragnioną dorosłość,

zapraszam serdecznie na swoje urodziny!

***

Poważne nadejść mają dla mnie dni, w dorosłość wchodzę, odpowiedzialny mam być! Ale ten jeden raz mnie nie zbawi - zabawmy się w imię moich 18 urodzin. Dnia ... o godzinie .... rozpoczyna się osiemnastkowa impreza w ... Zapraszam bardzo serdecznie!

***

Maluchy często chcą organizować huczne imprezy, podczas których wszystko musi być idealne, także zaproszenia! Przygotujcie więc wspólnie piękne, ręcznie zdobione kartki, a w środku napiszcie coś prostego i uroczego. Zaproszenia na urodziny dziecka mogą być rymowane albo klasyczne. Możesz zaprosić malucha z rodzicami, wtedy połączysz imprezę dla dzieci i dla dorosłych!

***

Kochany/a ...,

zapraszam Cię na moje urodzinki, które odbędą się... w moim domu przy ulicy... Bardzo chciał/abym, żebyś się pojawił/a!

***

Z okazji urodzin ...

mamy zaszczyt zaprosić ... na wspaniałą zabawę!

Uroczystość urodzinowa odbędzie się w ...

Zapraszamy już od godziny ...

Bardzo liczymy na Twoje przybycie!

... z rodzicami.

***

Nasza kochana / nasz kochany ... już wkrótce skończy… lat.

Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić na przyjęcie urodzinowe,

które odbędzie się dnia… o godzinie… w… (miejsce).

W programie planujemy wyjście do centrum zabawy,

dlatego prosimy o założenie sportowych strojów.

Do zobaczenia na miejscu!

***

Serdecznie zapraszam ... na moje ... urodzinki, które odbędą się .... Będą słodycze, napoje z bąbelkami i dużo śmiesznych zabaw.

Zaproszenie na urodziny warto przekazać minimum 2 tygodnie przed imprezą, aby zaproszone osoby miały czas na zakup prezentów i zorganizowanie wolnego wieczoru tego dnia. Możesz zrobić to także miesiąc przed i przypomnieć się 7-10 dni przed imprezą (np. spytać, czy zaproszona osoba na pewno się pojawi).

Jeśli planujesz imprezę tematyczną, która wymaga zakupu stroju i dodatków, daj znać nawet wcześniej, aby wszyscy goście mieli czas na to, aby się dobrze przygotować.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.06.2009

