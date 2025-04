Zaproszenie na sylwestra najczęściej jest wysłane SMS-em, w komunikatorze, na Facebooku lub mailem i może zawierać grafikę lub sam tekst. Możesz wykorzystać zabawny wzór zaproszenia i opracować do niego grafikę, ilustrację i zdjęcie.

Zaproszenie na sylwestra - wzór 1

Rok… czas zacząć! Z tej Okazji chciałabym zaprosić Was na fantastyczną zabawę, podczas której będziemy witać Nowy Rok. Wszystkich gości prosimy o przybycie dnia 31 grudnia na godz. ….. Nie może Cię zabraknąć!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 2

Dnia 31 grudnia o godz. … wraz z mężem organizujemy imprezę pod hasłem: „40+.” Pokażemy młodzieży jak należy się bawić. Gości poniżej 40-tego roku życia prosimy o pozostanie w domach. Elegancja, elokwencja plus odrobina szaleństwa to gwarancja udanego wieczoru. Zapraszamy!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 3

Gdzie? U Kaśki! Kiedy? W sylwestra! O której? Czekam od …. Szykuje się niezapomniana zabawa do białego rana. Elektryzująca muzyka, super ludzie, zakąski, przekąski, napoje. Musisz tam być! O 24 szampan i fajerwerki. Zabierz ze sobą koniecznie „osoby” towarzyszące – chipsy, paluszki, ciasto, alkohol. Będzie się działo!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 4

„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” – romantyczny, taneczny sylwester u ……….. Nie masz ochoty na zwariowane ekscesy swoich nieodpowiedzialnych znajomych ? Wolisz spędzić ten wieczór w miłym, kulturalnym towarzystwie? Zapraszam do siebie. Nie daj się prosić! Start o godz. ….... .

Zaproszenie na sylwestra - wzór 5

Dnia 31 grudnia u Państwa ……………. odbędzie się impreza inaugurująca nowy … rok. Świętowanie rozpoczynamy o godz. …. Prosimy zabrać ze sobą dobry humor i wygodne buty. Reszta będzie na Was już czekała. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 6

Kochani, mamy zaszczyt zaprosić Was na domowy bal sylwestrowy. Liczymy, że będziecie razem z nami świętować rozpoczęcie Nowego Roku. Ważne chwile powinno się przeżywać z gronie zaufanych, najbliższych przyjaciół. Dlatego pamiętajcie, dom na ul….. w ostatni dzień starego roku czeka na Was z otwartymi drzwiami. Rozpoczęcie przyjęcia o godz. …. .

Zaproszenie na sylwestra - wzór 7

Serdecznie zapraszam na spektakl pod tytułem „Powitanie Nowego Roku”. Będzie się on odbywał w trzech aktach. Akt I – powitanie gości, zapoznanie, wspólne rozmowy, tańce. Akt II – sztuczne ognie, fajerwerki, szampan i żegnanie roku minionego, składanie sobie życzeń. Akt III – huczne powitanie nowego roku i ciąg dalszy zabaw. Przedstawienie rozpocznie się od godz. …. . Zapraszam!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 8

Zgodnie z coroczną tradycją mamy zaszczyt zaprosić Cię na szaleństwa sylwestrowej nocy. Zabawę rozpoczynamy o godz. ….. W programie przewidziane są życzenia, tańce, rozmowy, wygłupy. Menu zawiera: krokiety z barszczem, koreczki, ciasta i napoje (%). Gorąco liczę na Twoje przybycie!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 9

Takiej imprezy nigdzie nie będzie,

Dlatego kieruję do Was orędzie!

Przybywajcie zatem wszyscy masowo,

Będzie głośno, tłoczno, wesoło!

Punkt o ….. zacznie się impreza,

Lecz można się spóźniać, nie będzie poloneza!

W zamian znajdziecie,

Cokolwiek zechcecie.

Różne napoje alkoholowe,

Inne przekąski…też wyborowe.

Coś dla duszy i dla ciała

Cokolwiek tylko będziesz chciała.

Przybywaj!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 10

Jak co roku u …... Jak co roku w sylwestra. Jak co roku o godz. … odbędzie się impreza sylwestrowa. Jak co roku zapraszam Cię na szampański wieczór w szampańskim nastroju. Będzie muzyka, będą tańce i miła rozmowa przerywane drobnymi przekąskami. Na godz. 00:00 zaplanowany jest szampan i życzenia. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 11

Serdecznie zapraszam na szampańską zabawę w nie byle jaki wieczór, bo w sylwestra! Impreza odbędzie się u mnie! Zaproszeni są wszyscy! Proszę przynieść ze sobą coś, co może nam się przydać i ułatwić wspólną zabawę! Do zobaczenia już wkrótce!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 12

Z okazji dnia tak wspaniałego, tak jedynego w swoim rodzaju, tak wyjątkowego – a mianowicie 31 grudnia, zapraszam bardzo serdecznie na imprezę organizowaną z okazji zmiany daty! Impreza odbędzie się w ……………………….., wstęp od godziny …… Proszę o potwierdzenie swojego przybycia!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 13

Z okazji zbliżającego się dnia wielkiej zabawy chciałabym zaprosić bardzo serdecznie wszystkich na imprezę organizowaną na cześć odejścia Starego Roku! Przyjęcie odbędzie się w ………………………………………. o godzinie ………. Mam nadzieję, że będziemy bawić się wspólnie!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 14

Serdecznie zapraszam na wyśmienitą zabawę sylwestrową, która szykuje się u ………………………………. (imię osoby, adres). Mam nadzieję, że wszystkim dane będzie spotkać się właśnie tam i zakosztować wspólnie licznych uciech i rozkoszy życia doczesnego!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 15

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami zmiany daty serdecznie zapraszam na sylwestrową zabawę, która odbędzie się w ……… od godziny ………. Obecność jest obowiązkowa, a zabawa będzie stuprocentowa!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 16

Serdecznie zapraszam na imprezę sylwestrową, którą organizuję u siebie w mieszkaniu! Proszę o przybycie o godzinie …….. Wcześniej zapraszam wszystkich tych, którzy chcą pomóc w przygotowaniach!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 17

Z okazji nadchodzącego sylwestra organizuję imprezę konkurencyjną wobec miasta Warszawy! Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy pragną wzgardzić sylwestrem na placu konstytucji! Gwarantuję pyszną zabawę w doborowym towarzystwie!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 18

Zapraszam bardzo serdecznie na imprezę sylwestrową! Odbędzie się ona w ………. Startujemy już godzinie ……., a kończymy – bladym świtem! Do zobaczenia na miejscu i pamiętaj – obecność obowiązkowa!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 19

Z okazji sylwestra zapraszam wszystkich zgromadzonych na wyśmienitą i szampańską, jedyną w swoim rodzaju, bo organizowaną u mnie imprezę! Zaczynamy o godzinie ……, a kończymy – cóż, tego nikt nie potrafi przewidzieć! Obecność obowiązkowa, zabawa stuprocentowa!

Zaproszenie na sylwestra - wzór 20

Z okazji zmiany daty, odejścia Starego Roku i rozpoczęcia tego Nowego, który rzekomo ma być lepszym organizuję imprezę sylwestrową. Zapraszam wszystkich chętnych wraz z osobami towarzyszącymi na godzinę…… Wcześniej zapraszam chętnych do pomocy! Do zobaczenia na miejscu!

