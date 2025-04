Zaproszenie na urodziny dziecka powinno być krótkie, zwięzłe, ale przyciągać uwagę zabawną grafiką czy zdjęciem. Warto każdą kartkę opatrzyć np. rysunkiem, naklejką. Zalecamy wykorzystanie też naszych szablonów - do druku lub jako inspirację.

Zaproszenie na słodkie przyjęcie urodzinowe

... obchodzi ... urodziny.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy

na słodkie przyjęcie urodzinowe.

Miło nam będzie gościć ...

na zabawie, która odbędzie się

o godzinie ... dnia ...

w ... przy ul. ...

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce - oficjalne

... kończy ... lat

W związku tym zapraszamy na jego/jej urodziny,

które odbędą się o godzinie ... dnia ...

w ... przy ul. ...

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce - proste i grzeczne

... obchodzi ... urodziny.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy

na wyjątkowe przyjęcie urodzinowe,

które odbędzie o godz. ...

w ... przy ul. ...

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce od małego rajdowca

Startujemy na przyjęcie urodzinowe ... (imię).

Nasz mały kierowca kończy ... lat.

Z tej okazji zapraszamy do wspólnej zabawy na przyjęciu,

które odbędzie o godz. ... w ... przy ul. ...

(Aby ten tekst pasował, zaproszenie powinno przedstawiać samochód.)

Zaproszenie na urodziny od małego kosmonauty

Startujemy na przyjęcie urodzinowe ... (imię).

Nasz mały kosmonauta kończy ... lat.

Z tej okazji zapraszamy do wspólnej zabawy na przyjęciu,

które odbędzie o godz. ... w ... przy ul. ...

(Aby ten tekst pasował, zaproszenie powinno przedstawiać rakietę lub statek kosmiczny.)

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce - odlotowe

... kończy ... (lat)

Z tej okazji zapraszamy na odlotowe przyjecie urodzinowe,

które odbędzie o godz. ... w ... przy ul. ...

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce - imienne

Drogi Krzysiu,

Zapraszam cię na moje przyjecie urodzinowe,

które odbędzie się w moim domu, o godzinie ...

Ania

Adres: ul. Młyńska 7

Zaproszenie na urodziny od rodziców

Z okazji urodzin ... (imię solenizanta/ki)

mamy zaszczyt zaprosić ... (imię, nazwisko osoby zapraszanej) na wspaniałą zabawę!

Uroczystość urodzinowa odbędzie się w ... (miejsce).

Zapraszamy już od godziny ...

Bardzo liczymy na Twoje przybycie!

Zaproszenie na urodziny od rodziców (druga wersja)

W dniu ... nasz kochany/a ... (imię dziecka) obchodzić będzie ... urodziny!

Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić

wszystkich jego/jej znajomych wraz z rodzicami

na małą uroczystość, która odbędzie się ... (miejsce).

Przewidujemy udaną zabawę pod czujnym okien klaunów

oraz oczywiście rodziców.

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia!

Zaproszenie na przyjęcie

Dnia … (data) odbędzie się impreza

z okazji … urodzin naszego brzdąca, .... (imię)!

Mamy zatem wspaniałą okazję,

aby w gronie rodziny oraz przyjaciół uczcić tak zacną uroczystość!

Zabawa odbędzie się dnia … o godzinie…

Pamiętaj, … (imię dziecka) bardzo liczy na Twoje przybycie!

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce rocznego malucha

Nasza kochana… (imię dziecka) kończy już roczek!

Z tej okazji mamy niebywały zaszczyt zaprosić rodzinę

oraz najbliższych przyjaciół na kameralną uroczystość

z okazji urodzin małej panienki.

Uczcijmy wspólnie jej pierwsze urodziny!

Zapraszamy wszystkich ...

Zaproszenie na przyjęcie - liczymy na tłumne przybycie

W celu uczczenia urodzin… (imię)

mamy zaszczyt zaprosić… (imię i nazwisko)

na organizowaną zabawę.

Przyjęcie odbędzie się dnia… o godzinie… w… (nazwa miejsca).

Bardzo liczymy na tłumne przybycie szanownych gości!

Zaproszenie na wyjście do centrum zabaw

Nasz/a kochany/a… (imię dziecka) już wkrótce skończy… lat.

Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić na przyjęcie urodzinowe,

które odbędzie się dnia… o godzinie… w… (miejsce).

W programie planujemy wyjście do centrum zabawy,

dlatego prosimy o założenie sportowych strojów.

Do zobaczenia na miejscu!

Zaproszenie na przyjęcie dla kolegów z klasy i z osiedla

Z okazji… urodzin zapraszam bardzo serdecznie

kolegów i koleżanki z klasy, a także znajomych z osiedla,

na przyjęcie urodzinowe.

Organizowane jest ono w… (miejsce) o godzinie…

Bardzo liczę na Wasze przybycie!

Wasz/a… (imię i nazwisko).

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce z atrakcjami

O godzinie … w dniu ... odbędzie się

przyjęcie urodzinowe na cześć … (imię dziecka).

Zabawa zacznie w ...,

a potem przeniesie się do… (adres).

Bardzo liczymy na Twoje przybycie!

Zaproszenie na kameralne urodziny

Z okazji… urodzin mamy zaszczyt zaprosić… (imię, nazwisko osoby zapraszanej)

na kameralne przyjęcie, które odbędzie się w dniu … o godzinie… w… (miejsce).

Bardzo liczymy na Twoją obecność!

Zaproszenie na urodziny i do wspólnej zabawy

Z okazji swoich… urodzin

chciałbym/chciałabym zaprosić Cię, mój Drogi/a… (imię osoby zapraszanej) na przyjęcie!

Będzie ono zorganizowane u mnie, na wszelki wypadek podaję adres.

Zapraszam od godziny…

Mam nadzieję, że przyjdziesz i będziemy się razem bawić!

Twój/Twoja…

Zaproszenie na przyjęcie - bardzo liczę na przybycie

Dziś są moje urodziny

i chciałbym/chciałabym zaprosić wszystkich

moich kolegów i koleżanki na przyjęcie!

Odbędzie się ono w najbliższą sobotę (… - data) w .... (miejsce) o godzinie…

Bardzo liczę na Wasze przybycie!

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce i pyszny tort

Drogi… (imię)

Dnia… obchodzę swoje… urodziny.

Bardzo chciałabym zaprosić Cię na przyjęcie,

które odbędzie się dnia… o godzinie… w… (miejsce).

Szykuje się wyśmienita zabawa,

będziemy oglądać fajny

film, bawić się w chowanego i jeść pyszny tort!

Bardzo liczę, że przyjdziesz,

Twoja…

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce i grę w piłkę

Z okazji urodzin chciałabym zaprosić Cię,

mój drogi… (imię osoby zapraszanej) na małe przyjęcie.

Odbędzie się ono dnia… o godzinie… u mnie w mieszkaniu (…- adres).

Szykuje się wyśmienita zabawa - będziemy grać w piłkę,

jeść chipsy i oglądać kreskówki.

Mam nadzieję, że przyjdziesz,

Twój…

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce w sobotę

Z okazji wspaniałego dnia, jakim jest sobota, …. (data)

chciałabym zaprosić Cię na przyjęcie!

Nie jest to byle jakie przyjęcie organizowane w byle jaką sobotę

– w ten dzień kończę 6 lat i pragnę uczcić swoje święto.

Mam nadzieję, że będziesz świętować razem ze mną!

Impreza odbędzie się …. (adres).

Zaproszenie na przyjęcie dziecięce na świeżym powietrzu

Serdecznie zapraszam na kameralne przyjęcie urodzinowe,

które odbędzie się dnia …. (data) o godzinie …. w ….. (miejsce).

Mam nadzieję, że przyjdziesz,

abyśmy mogli wspólnie uczcić moje urodziny.

W programie przewidziano wiele atrakcji,

między innymi zabawy na świeżym powietrzu,

dlatego ubierz się na sportowo!

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i, mam nadzieję,

do zobaczenia w …. (dzień tygodnia, w jaki wypada święto).

Zaproszenie na przyjęcie-niespodziankę

Dnia…. odbędzie się przyjęcie - niespodzianka!

Z okazji urodzin Kasi organizujemy jej

niezapowiedziane przyjęcie urodzinowe i bardzo liczymy,

że zaszczycisz nas swoją obecnością.

Impreza odbędzie w …. (adres).

Tylko pamiętaj – zachowaj tajemnicę,

aby Kasia niczego się nie dowiedziała!

Zaproszenie na urodziny - załóż wygodny strój

Z okazji wspaniałej daty - …., urodzin Krzysia,

mamy zaszczyt zaprosić Cię na przyjęcie urodzinowe,

które odbędzie się dnia …. (data przyjęcia) o godzinie…. w …. (miejsce, adres).

Mamy szczerą nadzieję, że przybędziesz

- w planie przyjęcia przewidzieliśmy wiele atrakcji,

dlatego prosimy – załóż wygodny strój!

Do zobaczenia na przyjęciu!

Zaproszenie na filmowe przyjęcie dziecięce

Organizujemy przyjęcie specjalnie dla tych najmłodszych!

W planie przewidzieliśmy wiele atrakcji, takich jak oglądanie filmów Disneya,

zabawy na świeżym powietrzu, chipsy, tort – a także wiele innych!

Liczymy, że zaszczycisz nas swoją obecnością!

Przyjęcie odbędzie się dnia …. o godzinie…. w …..

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia!

Zaproszenie na dziecięce przyjęcie imieninowe

Z okazji imienin ...... mamy zaszczyt zaprosić

na przyjęcie organizowane u nas w mieszkaniu, przy ulicy …. (adres).

Zapraszamy już od godziny ….

Liczymy, że zaszczycisz nas swoją obecnością

– .... będzie z pewnością szczęśliwy

i bardzo wdzięczny za przybycie!

W planie przewidzieliśmy wiele atrakcji, między innymi te dla małych kierowców!

Do zobaczenia na miejscu!

Zaproszenie na urodziny dziewczynki

Kasia kończy w piątek 5 latek.

Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Cię

na przyjęcie urodzinowe, organizowane w …. (adres) o godzinie ….

Mamy nadzieję, że zaszczycisz nas swoją obecnością

i wspólnie z nami oraz innymi znajomymi Kasi

będziemy świętować jej urodzinki!

Do zobaczenia już wkrótce!

Zaproszenie na urodziny RSVP

Urodziny to wspaniała okazja do świętowania!

Zatem zapraszamy serdecznie na przyjęcie organizowane

ku czci naszego kochanego ......,

które odbędzie się dnia…., o godzinie…., w …. (adres).

Do zobaczenia na miejscu i pamiętaj - obecność obowiązkowa!

Zaproszenie na dziecięce przyjęcie

Z okazji urodzin Kasi mamy niebywały zaszczyt

zaprosić Cię, drogi/a …. (imię zapraszanego dziecka)

na małe przyjęcie.

Jeśli chcesz, zabierz ze sobą siostrę lub brata

- im będzie nas więcej, tym zabawa będzie weselsza!

Pamiętaj o RSVP.

Przyjęcie obędzie się dnia…., o godzinie…., w …. (adres).

Artykuł pierwotnie opublikowany 30.06.2009.

