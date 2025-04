Zaproszenie na walentynki

1. Wszystkich singli i singielki

Wszystkich singli i singielki,

Zapraszamy na walentynki!

Nie będzie tu miłosnych piosenek,

ani romantycznego kina,

Ale mnóstwo piwa, wódki, wina!

Dlatego też przyjdź – nie zwlekaj,

Przed Walentynkami nie uciekaj!

2. Zapraszam na walentynkową imprezę

Zapraszam na walentynkową imprezę,

Niech przyjdzie was ile wlezie!

Będą drinki egzotyczne,

W swoim smaku fantastyczne!

Wszyscy będą tam balować,

zakochanych dzień świętować!

3. Walentynkowe szydło z worka

Walentynkowe szydło z worka,

To noc pod znakiem amorka

Wino, śpiew, muzyka, taniec

A najlepsze na sam koniec:

Namiętne par pocałunki i od serca podarunki!

Zapraszamy na całuśne walentynki z prezentami!

4. Tańczenie z balonem

Tańczenie z balonem, dotyk kolanem,

Zjazd po schodach na książce, przeciąganie na wstążce,

A na koniec atrakcji: Jedzenie kolacji.

To wszystko Wasze – w walentynki nasze.

5. Miłość w rytmie samby

Miłość w rytmie samby i po japońsku,

wyznawanie miłości... śpiewająco oraz miłosne drinki

- to niektóre z atrakcji walentynek!

Zdarza się tak, że chcąc wyznać uczucie, które nas przepełnia

- nie bardzo wiemy, jak to zrobić, żeby nie było banalnie.

No bo czy to nie jest tak, że o miłości wszystko już powiedziano?

Na szczęście nie, a wieczór udowodni to bez żadnych wątpliwości

nawet największym sceptykom,

bo nawet jeśli w naszej kulturze wykorzystaliście już wszystkie chwyty,

to na pewno nie wiecie, jak to robili Japończycy, Arabowie i oczywiście namiętni Latynosi.

Tego wieczoru dowiecie się więc, m.in. jak powiedzieć "kocham"

w różnych językach, jak to robią muzułmanki,

jak i dlaczego ścigają się gejsze oraz jak wygląda miłość w rytmie samby...

Oj, będzie gorąco! Wszystko, co tylko można zrobić z miłości

lub po to, by ją zdobyć lub wyznać - będzie się działo

podczas szalonego, walentynkowego wieczoru!

6. Kochać - nie znaczy

"Kochać - nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem,

lecz patrzeć razem w tym samym kierunku"

7. Czym jest życie?

Czym jest życie? Miłością.

Czym jest miłość? Pocałunkiem.

A czym jest pocałunek? Przyjdź do mnie to Ci pokażę.

Zapraszam Cię do siebie na walentynkową imprezę we dwoje…

8. Uprasza się o wygodne buty

Uprasza się o wygodne buty, dobry humor i odrobinę elastyczności ciała

Bo taniec w programie aż do rana!

Dodatkowo bardzo dużo smacznego jedzenia,

Przybądź! Niewiele masz do powiedzenia.

