Wzór 1

Serdecznie zapraszam na grillowanie, które odbędzie się w naszym ogrodzie w dniu ………..……. o godzinie …………….. Na grillowaniu obecni będą: kurczaki w złotych kubrakach, wypieczony karczek, wypasione kiełbaski oraz zieleni z ogródka. Zatem i Was nie może zabraknąć – ale spokojnie nie wrzucimy Was na ruszt.

Wzór 2

Grillowania sezon czas zacząć! Zapraszam na pierwsze grillowe spotkanie w tym roku na moją działkę w ……………… (miejsce) dnia …………….o godzinie ……………… Wskazane zabrać ze sobą coś na ruszt i na gardło.

Wzór 3

Kontynuując naszą wakacyjną tradycję zapraszam na kolejne spotkanie pod tytułem „grillowanie u Ani”. Tak jak poprzednio – proponuję, niech każdy przyniesie napoje i coś na ruszt.

Wzór 4

Jeśli chcesz spędzić wieczór w doborowym towarzystwie, dotleniając swój mózg na świeżym powietrzu i rozpieszczając swój brzuszek wszelkimi dobrami z grilla, to zapraszam na moją działkę w ……………… (miejsce) dnia …………….o godzinie ………………

Wzór 5

Skrzydełka w miodzie będą obecne, karkówka w przyprawach też, w roli głównej wystąpi grillowany stek, więc i Ciebie nie może zabraknąć na takiej wyżerce. Zapraszam na grillowanie do mojego ogrodu dnia ………… o godzinie……………. O nic się nie martw, pamiętaj tylko, aby zabrać ze sobą apetyt i dobry humor.

Wzór 6

Z okazji nadchodzącej jesieni pragnę zaprosić właśnie Ciebie na grilla! Impreza odbędzie się w moim ogródku - ..... (dokładny adres). Pożegnajmy uroczyście lato i sezon na grillowanie razem! Wszystko będzie gotowe na godzinę ....., ale jeśli chcesz przyjść wcześniej i pomóc w przygotowaniach - nic nie stoi na przeszkodzie! Zapraszam serdecznie!

Wzór 7

Wiosna nadeszła już, czas więc uczcić jej przybycie pierwszym w tym sezonie grillem! Bardzo serdecznie zapraszam do siebie na małą przekąskę prosto z rusztu. Gwarantowane niezapomniane wrażenia smakowe oraz wiosenny nastrój!

Wzór 8

Serdecznie zapraszam na wielkie grillowanie! W planach mamy mnóstwo jedzenia do upichcenia, więc osób do zjedzenia tego nadmiaru dóbr wszelakich zabraknąć nie może! Proponuję umówić się na godzinę …… Mam nadzieję, że termin jest dogodny?

Wzór 9

Mam niebywały zaszczyt zaprosić Cię na grilla! Sezon grillowania możemy uznać za rozpoczęty, pogoda dopisuje, brakuje tylko doborowego towarzystwa! Zapraszam zatem do siebie na godzinę ….. dnia ………………………….. Czekam z wyśmienitym jedzeniem!

Wzór 10

Serdecznie zapraszam na grilla. Nie ma to jak spotkanie przy wyśmienitym jedzeniu wraz ze starymi znajomymi! Dlatego nie ma co zwlekać, trzeba się spotkać i podjeść! Proponuję spotkanie u mnie dnia ……………………….. o godzinie …………. Jeśli Ci pasuje proszę o telefon.

Wzór 11

Z okazji wspaniałej pogody, przecen na stoisku mięsnym, weekendu i zakupu nowego grilla mam niebywały zaszczyt zaprosić Cię na ogrodowe przyjęcie – grilla. W planie mam sporządzenie wyśmienitego jedzenia i spędzenie miło czasu. Dlatego – zabierz ze sobą dobry humor! Do zobaczenia dnia …………………………… o godzinie …………… u mnie!

Wzór 12

Sezon na grillowanie uważam oficjalnie za rozpoczęty! Już w ten piątek startujemy z pierwszymi grillowanymi potrawami! Zapraszam serdecznie do mnie na godzinę ……… Proponuję, by każdy zabrał coś ze sobą do picia lub do jedzenia!

Wzór 13

Serdecznie zapraszam na grilla – trzeba kontynuować tradycję z poprzedniej wiosny! Proponuję spotkać się u mnie w ……………………. (dzień tygodnia) o godzinie ………

Wzór 14

Nie ma to jak pyszny obiad – a wiadomo, że najlepszy jest z grilla! Dlatego proponuję spotkać się właśnie na degustację pysznych dań prosto z grilla w dniu …………………. o godzinie …….

Wzór 15

Z okazji kończącego się lata proponuję spotkać się na ostatnim grillu w tym sezonie! Spotkanie zaplanowałem na dzień …………………………., na godzinę ………. Ma być wtedy wspaniała pogoda, dlatego zabierz ze sobą dobry humor i coś na ruszt, wyborowo pożegnamy lato!

Wzór 16

Serdecznie zapraszam na ostatniego grilla w tym sezonie! Spotkanie organizowane jest u mnie dnia ………………………….. o godzinie …………. Zapraszam całe grono przyjaciół, Ciebie także nie może zabraknąć! Do zobaczenia już wkrótce!