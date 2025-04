Jeśli w szkole czy przedszkolu, do którego chodzi twoje dziecko, organizowany jest Dzień Babci i Dziadka, warto w ciekawy sposób zaprosić na to wydarzenie samych zainteresowanych. Czasem zaproszenia przygotowuje się już w czasie trwania zajęć, ale jeśli chcesz dodatkowo zrobić coś w domu, skorzystaj z gotowych szablonów lub daj się ponieść wyobraźni.

Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka powinno przede wszystkim zawierać datę i miejsce wydarzenia - adres przedszkola, szkoły albo wynajętej salki w domu kultury. Jeśli chcesz dodać coś od siebie, wpisz cytat o dziadkach, krótkie życzenia albo fragment wzruszającego wiersza. Dodaj także godzinę rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia całej uroczystości.

Nie zapomnij na koniec podpisać się i ozdobić całego zaproszenia. Wykorzystaj do tego kolorowe kartki, flamastry i dostępne w sklepach papierniczych brokaty, folie, etc. Ogranicza cię tylko wyobraźnia!

Proste zaproszenia na Dzień Babci i Dziadka przygotujesz przy pomocy kredek, kolorowych pisaków oraz kartek papieru. Z nich zrobisz piękne wyklejanki, kolaże i ozdobisz z pozoru proste zaproszenie w kreatywny, oryginalny i niepowtarzalny sposób. Najprostszym, a jednocześnie efektywnym pomysłem będzie przyklejenie wydrukowanej kartki z informacjami o wydarzeniu na kolorowym, nieco grubszym brystolu.

fot. Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka DIY/Pinterest

Takie zaproszenie ozdób kolorowymi tasiemkami i podaruj tak po prostu lub włóż do ozdobnej koperty. Dziadkowie na pewno się ucieszą!

Jeśli chcesz trochę poszaleć z formą, wytnij z brystolu serce lub inny kształt, a następnie zegnij go w taki sposób, aby całość stworzyła prostokąt. W środku napisz treść zaproszenia i ozdób na wzór koperty. Do środka możesz też dodać łączone życzenia dla babci i dziadka, aby zaproszenie jednocześnie stało się piękną laurką.

fot. Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka DIY/Pinterest

Wspomniana wcześniej koperta będzie miłym dodatkiem do zaproszenia i sprawi, że całość będzie prezentowała się elegancko. Kopertę możesz kupić lub zrobić "à la kopertę". Wykorzystaj do tego kawałek brystolu - złóż go na pół wzdłuż dłuższego boku.

Do środka wsuń zaproszenie, a całość zabezpiecz pogniecionym wcześniej papierem pakowym. Długi prostokątny kawałek owiń dookoła „koperty” i zaklej taśmą w miejscu łączenia.

Tak przygotowane zaproszenie pięknie prezentuje się nie tylko jako zaproszenie, ale także urocza laurka na Dzień Babci i Dziadka.

fot. Zaproszenia na Dzień Babci i Dziadka/Adobe Stock, arymer

Jeśli nie masz pomysłu na ciekawe zaproszenie albo twoje dziecko jest jeszcze za małe, aby samodzielnie przygotować coś od siebie, skorzystaj z gotowego szablonu. Wystarczy, że wydrukujesz go i włożysz do koperty albo wstawisz w ozdobną ramkę.

Możesz także samodzielnie zaprojektować zaproszenie na bazie gotowych szablonów dostępnych w prostych programach graficznych, takich jak Canva.

fot. Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka do druku/Kolaż Polki.pl, Canva

