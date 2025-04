Zaproszenie na bal karnawałowy możesz wysłać w formie graficznej lub jako tekst wiadomości. Pamiętaj, by zawierało adres, datę i godzinę oraz wskazówki dotyczące np. dress code'u. Możesz też utworzyć prywatną grupę na Facebooku i tam umieścić ogólne zaproszenie.

Reklama

Zaproszenie na bal karnawałowy - zbiorcze

Z racji tego, że mamy karnawał,

chciałabym zaprosić bardzo serdecznie wszystkich

na imprezę organizowaną na cześć tego najbardziej tanecznego okresu w roku!

Przyjęcie odbędzie się w ………………………… o godzinie ……….

Zabierzcie ze sobą alkohol, ew. przekąski.

PS Wybór stroju - dowolny, ale będą dodatkowe punkty za maski i akcesoria karnawałowe.

Zaproszenie na imprezę karnawałową w domu

Zapraszamy na imprezę karnawałową w naszym domu! Zapewniamy napitek i jedzenie, ale mile widziane są przekąski od siebie lub preferowany alkohol.

Impreza odbędzie się w………………………...

Dnia……………………… o godzinie………………..

„Niech żyje Bal, bo to życie to bal jest nad bale ...” - wytworne zaproszenie na bal

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić

Sz.P…………………………………………………………………

Na Bal Karnawałowy w……………………..........

Dnia……………………….o godzinie……..............

RSVP do ......................................................

Mile widziane stroje karnawałowe.

Krótkie zaproszenie na bal

Kochani! Chcemy zaprosić was na Bal Karnawałowy! Wszystkich obowiązują maski i przebrania! Bal odpędzie się………………………….……………….. Dnia…………………………o godzinie…………………... Serdecznie zapraszamy!

Rymowane zaproszenie na bal karnawałowy

Taniec - póki nie zedrą się cholewki,

Picie – do ostatniej butelki, Jedzenie – do talerza ostatniego,

Zabawa – do rana białego

Zapraszamy na Bal Karnawałowy

W dniu………………………… o godz……....

Adres .................................................

Proste zaproszenie na bal karnawałowy - wzór

Dnia ..... organizujemy bal karnawałowy! Prośba o potwierdzenie obecności oraz deklarację kto co może przynieść ze sobą, ugotować, kupić czy upiec. Godzina: ..... Adres .....

Do zobaczenia!

Artykuł pierwotnie opublikowany 14.01.2011.

Reklama

Czytaj także: Makijaż na karnawałMenu na bal karnawałowyZabawy karnawałowe dla dzieci