Zaproszenie na Wigilię w formie pisemnej jest wymagane przy bardziej formalnych okolicznościach - np. w przypadku imprezy organizowanej przez firmę lub szkołę, czy inną placówkę. Czasem jednak nie chcemy lub nie mamy możliwości zaprosić kogoś ustnie, pisemne zaproszenie na Wigilię jest więc potrzebne np. do przesłania SMS-em lub w formie mailowej. Poniżej znajdziesz gotowe wzory takich zaproszeń.

Reklama

Uwaga - uważnie kopiuj treść zaproszenia i w razie potrzeby zmień formy nieformalne na Pan/Pani/Państwa.

Zaproszenia na Wigilię oficjalne

Chciałabym Cię bardzo serdecznie zaprosić na świąteczne spotkanie, które odbędzie się... Mam nadzieję, że ten wspaniały, świąteczny czas spędzimy razem, w miłym gronie. Do zobaczenia!

***

Pragnę Cię bardzo uroczyście zaprosić na spotkanie wigilijne, które odbędzie się... Liczę, że wspaniale spędzimy ten świąteczny czas!

***

Bożonarodzeniowe zaproszenie wystosować czas! Nie może Cię zabraknąć w naszym gronie podczas wigilijnego spotkania, dlatego – zapraszam bardzo serdecznie, spędźmy ten czas wspólnie, w szczęściu i spokoju.

***

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Cię do nas na wspólną kolację wigilijną. Mam nadzieję, że spotkamy się, by razem spędzić ten wspaniały, szczęśliwy i spokojny czas.

Zaproszenia na Wigilię nieformalne

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym wszyscy powinni się odwiedzać. Z tej okazji organizujemy zjazd rodzinny. Zapraszam serdecznie na świąteczny obiad dnia 25 grudnia o godz. ... . Gorąco liczę na Waszą obecność.

***

„Przybieżeli do Betlejem pasterze”, a ja w tę szczególną noc zapraszam Was do siebie na Wigilię i wspólne kolędowanie. Wieczerzę rozpoczniemy o godz. …. .

***

Karp czeka z niecierpliwością. Barszcz i uszka również wyczekują Waszego przybycia. Dlatego kochani, aby tradycji stało się zadość i abyśmy rozpoczęli Wigilię wraz z pierwszą gwiazdką na niebie, zapraszam Was na godz. … .

***

Kolędowania nadszedł czas. Nie wypada jednak śpiewać samemu, dlatego zapraszam 25 grudnia na wspólne kolędowanie. Pierniczki i makowce z utęsknieniem czekają, żeby rozpłynąć się w Waszych ustach.

***

Boże Narodzenie to szczególny dzień, dlatego chcielibyśmy spędzić go właśnie z Wami. To jedyna taka okazja w roku, żeby się spotkać w takim gronie. Serdecznie zapraszam na świąteczną kawę i inne bożonarodzeniowe specjały. Czekam na Was!

***

Boże Narodzenie to rodzinne święta. Ja uważam, że to również doskonały czas, aby odnowić znajomości ze szkolnych ławek. Zapraszam na małą czarną i pyszne, cynamonowe pierniczki w drugi dzień świąt. Będziemy wspominać przy kolędach stare, dobre czasy! Musisz koniecznie wpaść!

***

………………………………. zapraszają na Wigilię! W tym roku rodzinna Wigilia odbędzie się u nas. Mamy nadzieje, że cała rodzina będzie w komplecie. Wieczerza planowana jest na godz. …. . Później będziemy kolędować i otwierać prezenty świąteczne. Obecność obowiązkowa!

***

W dzień Bożego Narodzenia

Wszyscy sobie ślą życzenia

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

W święta w domu dużo gości.

Ty zaniechaj tej tradycji

Smsa nie wysyłaj,

Weź rodzinkę,

Wsiądź w samochód,

Wrzuć jedynkę

I przybywaj!

By spełniły się życzenia,

W dzień Bożego Narodzenia!

***

Święta tuż, tuż….z tej okazji chciałam zaprosić Cię na te święta do nas. Najwięcej przyjemności jest w przygotowaniach, dlatego mam nadzieję, że pojawisz się w Wigilię z samego rana. Liczę na Twoją pomoc!

***

W te świąteczne dni grudniowe wszystkie drogi prowadzą do domu. Niech i Ciebie przyprowadzi, mama z tatą już czekają! Pierniczki gotowe, karp pływa już w wannie, a miejsce przy stole czeka... Ale bez Ciebie to wszystko nie jest nic warte. Więc przyjedź i nadaj tym świętom prawdziwy charakter.

***

W tym roku chciałabym zaprosić Was bardzo serdecznie na święta! Mam nadzieję, że nie wzgardzicie moim zaproszeniem i wszyscy razem zasiądziemy przy wigilijnym stole już wkrótce!

***

Kiedy na niebie pierwsza gwiazdka zaświeci rozpoczniemy wigilijną wieczerzę. Nie może Cię mój drogi zabraknąć w naszym gronie. Dlatego zapraszam Cię bardzo serdecznie i liczę na Twe przybycie.

***

Święta już nadeszły, atmosfery wspaniałej czas, wszyscy się radują i spędzają wspólnie czas. Spędźmy i my go razem! Zapraszam Cię bardzo serdecznie na święta Bożego Narodzenia!

***

Gdy na niebie pierwsza gwiazdka zamigoce musisz być w naszym gronie! Rozpoczniemy wtedy wigilijną wieczerzę i ufam, że będziesz razem z nami!

***

Serdecznie zapraszam na święta Bożego Narodzenia do siebie. Przygotowane już niemalże wszystko – brak tylko wspaniałych osób, z którymi chciałabym spędzić ten świąteczny czas. Dlatego bardzo liczę na Twoje przybycie!

***

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym serdecznie zaprosić Was na wspólną kolację wigilijną. Ufam, że nie wzgardzicie zaproszeniem i dane nam będzie spędzić wspólnie ten świąteczny czas, w spokoju, radości i szczęściu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.12.2009

Reklama

Czytaj także:

Modlitwa przed Wigilią - które modlitwy odmówić?

Życzenia przy opłatku - co powiedzieć przy dzieleniu się opłatkiem?