Przywykliśmy do umieszczania w okienkach kalendarza adwentowego upominków i słodyczy. Można też włożyć do niego karteczki z pomysłami na zabawę, złożoną wydrukowaną kolorowankę czy zadania do wykonania, które zbliżą was do siebie w okresie adwentu. Oto 24 gotowe pomysły na zadania adwentowe dla rodziny oraz bonus: pomysły na zadania do kalendarza dla dorosłych. Włóż je do kalendarza adwentowego DIY i spraw, że każdy grudniowy dzień będzie wyjątkowy.

Poniżej znajdziesz 24 zadania adwentowe dla całej rodziny. Sprawdzą się przede wszystkim, jeśli dzieci będą brały czynny udział w wykonywaniu zadań z kalendarza adwentowego.

Narysuj lub wydrukuj kolorowankę z choinką, którą dziecko ma pokolorować i ozdobić wedle uznania. Napisz początek zdania: „Jestem wdzięczny/wdzięczna za...” - niech dziecko dokończy zdanie i wymieni ok. 3-5 rzeczy lub sytuacji, za które jest wdzięczne rodzicom, bliskim czy po prostu dlaczego czuje się szczęśliwe. Przygotuj na kartce listę książek na dany dzień. Po porannym wyjęciu zadania z kalendarza adwentowego, dziecko musi odnaleźć tytuły na półce - możecie przeczytać je przed snem. Odnotuj na kartce instrukcję do znalezienia upominku: np. „To coś jest w pokoju z szarymi zasłonami, tam gdzie skrywają się serwetki...”. Jako zadanie do kalendarza adwentowego może posłużyć też przepis do wykonania razem: upieczcie razem proste ciastka maślane o korzennym aromacie. Zanotuj trzy tytuły książek, których nie macie. Niech dziecko wybierze jeden z nich i wybierzcie się do księgarni lub biblioteki. Ważne: sprawdź, czy w tych miejscach te książki realnie są :-) Włóż do kalendarza adwentowego pocięte paski kolorowego papieru - niech dziecko odgadnie, co będziecie z nich robić - papierowy łańcuch. Jeśli twoje dziecko lubi zabawy plastyczne i nie boi się wyzwań, zamieść w kopercie lub torebce na dany dzień instrukcję, jak zrobić masę solną. Jako zadanie do kalendarza adwentowego potraktuj też wspólnie robione świąteczne stemple! Przygotuj ziemniaki, z których będziecie wycinać gwiazdę, piernikowego ludzika czy po prostu różne kształty, a następne przyozdabiajcie nimi np. wcześniej narysowaną choinkę. Jeśli twoje dziecko jest już uczniem, nie powinnaś obawiać się zabawy z klejem na gorąco. Zróbcie razem świąteczne ozdoby z szyszek. Przyda się sztuczny śnieg, farby w sprayu i świąteczne dodatki - przejrzyj dekoracje sprzed lat i przygotuj je wcześniej. Zadaniem może też być ich odszukanie, co czasem może zająć i pół dnia ;) Skoro już macie wyciągnięte ozdoby choinkowe... Zaplanuj według dat kolejne zadanie do kalendarza adwentowego: wspólne ozdabianie i odnawianie starych bombek. Może niektóre są gładkie i „nudne”? Warto ozdobić je brokatem lub wykorzystać... żarówki i zrobić bałwanki z żarówek. Cenne są też bombki DIY np. trójwymiarowe z tektury lub filcu: przejrzyj nasze pomysły na ozdoby choinkowe. W ramach przerwy od zadań manualnych, do kalendarza włóż karteczkę, na której wypiszesz 3 pochwały. Doceń, podkreśl znaczenie zalet i nie zapomnij o słowie „kocham” :-) Okres bożonarodzeniowy sprzyja myśleniu o innych: jako zadanie do kalendarza adwentowego, włóż instrukcję zrobienia małego karmnika dla ptaków. Potem wspólnie ustawcie go na parapecie. W ramach spełniania dobrych uczynków, zachęć dziecko do pomocy starszym: jeśli ma dziadków, niech odwiedzi ich i pomoże np. posprzątać, odkurzyć czy udekorować dom. Możecie też zapytać sąsiadów, czy nie potrzebują, by zrobić im zakupy lub zamówić przez internet taniej leki, prezenty, itp. Bardzo fajną wspólną aktywnością jest nakręcenie filmiku z życzeniami: możecie to zrobić razem lub możesz nagrać dzieci, które składają życzenia rodzinie i bliskim lub kolegom i koleżankom.

Przygotujcie kartki świąteczne: można je kupić gotowe i podpisać, ale można także własnoręcznie ozdobić. Wyślijcie je bliskim - to piękny zwyczaj, który jest często zapominany. Dołączcie koniecznie oryginalne życzenia świąteczne. Wyznacz dzień na sprzątanie szaf i szuflad, a nawet strychu. Może macie stare, nieużywane rzeczy, które mogą kogoś ucieszyć lub przydać się innym rodzicom/dzieciom? Czasem zalegają na strychu ubranka, wanienki czy przewijaki. Zadaniem do kalendarza adwentowego może być rodzinne wyzwanie zakupu karmy dla zwierząt lub - po sprzątaniu i znalezieniu koc i kołder - oddania ich małym przyjaciołom dla schroniska. To wzruszająca i ważna lekcja. Jednak jeśli dziecko jest bardzo wrażliwe, rozważ, czy ten pomysł jest dla was. Jeśli dziecko lubi grać na instrumentach, jako zdanie potraktujcie naukę kolędy: może być zagrana na flecie lub... zaśpiewana. Może nauczycie się wszystkich zwrotek? Wydrukuj teksty kolęd i włóż do kalendarza adwentowego. Zbliżający koniec roku jest świetną okazją do podsumowań: wywołajcie swoje zdjęcia i zrealizujcie często odkładany na potem pomysł stworzenia rodzinnego albumu. Warto robić go co roku! Narysujcie drzewo genealogiczne rodziny: warto rozmawiać o tych, którzy już odeszli i odświeżyć stare zdjęcia i wspomnienia. Koniecznie napiszcie razem list do Św. Mikołaja żeby wiedział, jakie prezenty ma dostarczyć w Boże Narodzenie. Poproś dziecko, aby wymieniło swoje mocne strony: przy okazji zaobserwujesz, na ile jest pewne siebie i świadome swojej wartości, staraj się wzmacniać jego samoocenę. Do kalendarza włóż zachętę: kawałek ciastoliny lub plasteliny i zapytaj, co można z niej zrobić. Potem ulepcie z plasteliny lub ciastoliny figurki lub stwórzcie własną domową ciastolinę jak Play Doh.

Jeśli robisz kalendarz adwentowy dla swojej drugiej połówki lub przyjaciela/przyjaciółki, postaw na zadania dla dorosłych. Są tu typowe przyjemności i pożyteczne czynności!

Zadzwoń do kogoś, kto (babci/dziadka/rodziców) ucieszy się z twojego telefonu. Stwórz świąteczną dekorację DIY, np. ręcznie robiony wieniec adwentowy. Idź na spacer do najbliższego lasu lub na łąkę. Weź ze sobą worek na śmieci i wypełnij go odpadkami. Znajdź dziś czas dla siebie i zrób dziś coś ekstra. Przygotuj sobie relaksującą kąpiel, praktykuj jogę lub zrób maseczkę na twarz (możesz dołączyć mały upominek, np. kulę do kąpieli DIY). Umów się na badania krwi (lub inne odkładane badania). Namów bliską osobę na wspólną grę w karty lub inną grę planszową. Wymień 5 własnych osiągnięć z minionego roku. Idź na powolny „uważny spacer” zgodnie z ideą mindfulness. Przyglądnij się naturze i okolicy ze szczególną uważnością. Znajdź nietypowy przepis świąteczny i zapanuj jego przygotowanie w te święta. Zaangażuj się w świąteczną akcję charytatywną, np. św. Mikołaj dla Seniora lub Szlachetna Paczka. W ciągu dnia słuchaj playlisty ze świątecznymi piosenkami. Wypij dziś gorącą czekoladę. Wpisz w wyszukiwarkę „top 10 świątecznych filmów”, przeglądnij listę i oglądnij dziś któryś z nich. Uśmiechnij się na ulicy do 3 przypadkowych, nieznanych ci osób. Nastaw zakwas z buraków i gdy będzie gotowy, pij go codziennie do Sylwestra. Posprzątaj najbardziej zagraconą szufladę. Przygotuj kartkę świąteczną DIY i wyślij ją komuś. Przeczytaj artykuł o najbardziej zaskakujących tradycjach świątecznych na świecie. Zrób porządek w skrzynce e-mailowej. Zrób korzenne ciasteczka i poczęstuj nimi sąsiadów lub współpracowników. Przygotuj karmnik DIY i wypełnij go ptasimi smakołykami. Naucz się czegoś nowego o najbliższej okolicy. Wyszukaj ciekawą legendę, przeczytaj historię zapomnianego budynku lub rzeźby. Podziel się znalezionymi informacjami z najbliższymi. Nawiąż kontakt z dawno niewidzianym znajomym. Zapytaj, co u niego/niej słychać. Udokumentuj cały dzień fotografiami: godzina po godzinie.

