Jeśli jesteś organizatorem imprezy sylwestrowej, od razu ustal z gośćmi menu na sylwestra oraz charakter wydarzenia - zrób ankietę lub sondę, by mieć pewność, że wybrane zabawy na sylwestra dla dorosłych będą strzałem w 10.

Zabawy sylwestrowe na rozgrzewkę - gry towarzyskie

Kiedy już wszyscy sylwestrowi goście się pojawili i ew. zapoznali, wypili lampkę prosecco czy otworzyli puszkę z piwem, warto postawić na zapoznawcze, ośmielające gry towarzyskie z dodatkiem alkoholu oraz sylwestrowych przekąsek lub z ciepłym daniem, np. bigosem lub pasztecikami.

„Nie powiedział(a)bym, że nie pamiętam, bym nigdy nie zrobił(a)...”

Niewinny łamaniec słowno-logiczny może przysporzyć wam masę zabawy i śmiechu. Przygotuj ok 20-30 nieco kontrowersyjnych równoważników zdań, np. „zrobić siku w majtki ze śmiechu”, „założyć damskie stringi/męskie bokserki”, „zjeść robaka” itp. Każdy kto wylosuje taki równoważnik zdania, musi rozpocząć zdanie od kilku zaprzeczeń j.w. i dokończyć je. Możliwe, że alkohol tak zapętli mu/jej język, że przyzna się do wstydliwego zdarzenia! Prawdziwego lub nie, ale śmiechu jest co nie miara.

Postanowienia noworoczne

Każdy z uczestników zabawy ma za zadanie wypisać kilka swoich postanowień noworocznych. Wszystkie karteczki umieszcza się np. w misce lub nakryciu głowy. Osoba, która wylosuje postanowienie noworoczne, musi przyporządkować je do jego autora. Jeśli nie zgadnie - musi wypić np. kieliszek wódki.

Zgadnij, kim jestem - zabawa sylwestrowa i nie tylko

Przygotuj samoprzylepne kartki, na których wypiszesz rzeczowniki - przedmioty, zwierzęta itp., np. toster, nóż wiewiórka. Każdy losuje karteczkę i nie patrząc na napis, przykleja ją do czoła. Zadaje pytania „czy jestem włochaty? czy jestem na prąd?”. Żeby zabawa nie trwała w nieskończoność, można podpowiedzieć jaką kategorię reprezentuje. Pozostali odpowiadają tak/nie, a za każde „nie”, osoba zgadująca kim/czym jest, musi wypić alkohol.

Wróżby sylwestrowe

Podobno jaki sylwester, taki cały rok - zorganizujcie sobie chwilę na wróżby sylwestrowe. Możecie prognozować jaki będzie przyszły rok lub dany miesiąc, obserwując pęcherzyki powietrza w kieliszku z szampanem lub wróżyć ze świec.

Gry planszowe na sylwestra

Naszym zdaniem nie istnieje impreza bez gier karcianych czy planszowych - nawet jedna rudna zabawnej i wciągającej planszówki, to udana zabawna sylwestrowa. Warto przed sylwestrem podpytać znajomych, czy posiadają ciekawe gry - każdy może przyjść ze swoją propozycją. Kultowe gry to m.in. Splendor, Catan, Wsiąść do pociągu, Dobble, Ubongo, Monopoly/Eurobiznes. Pamiętaj, że każda planszówka może mieć zostać urozmaicona - kiepski ruch w Monopoly lub np. „pójście do więzienia” może oznaczać picie alkoholu :)

Zabawa sylwestrowa - bal przebierańców

Jeśli nie jesteście ekipą, która lubi gry towarzyskie czy planszówki, a stawiacie na np. imprezy tematyczne, ustalcie w jakim stylu organizujecie sylwester - może to być niemal bal przebierańców! Największą popularnością cieszą się sylwestry tematyczne z ustalonym dress codem, np. styl farmerski, styl lat 20., styl filmowy - każdy może wykorzystać inspiracje z popkultury. Świetna zabawa sylwestrowa gwarantowana.

Ostatnią „zabawą” na sylwestra dla dorosłych jest... sprzątanie. Może warto kogoś przenocować, by pomógł o poranku przywrócić mieszkanie do stanu sprzed imprezy ;)

