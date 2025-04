Spis treści:

Reklama

Krótkie wierszyki z okazji urodzin dla dorosłych to świetny pomysł, aby zaskoczyć solenizanta w radosny i kreatywny sposób. Każda rymowanka to mała poezja, która z pewnością wywoła uśmiech na twarzy dorosłych. Wybierz i przekaż gotowy tekst pełen humoru, a później oczekuj na pozytywną reakcję.

***

Nowego smartfona, laptopa i drona,

wirtualnej rzeczywistości, na AI bona.

Niech otaczają Cię mega odkrycia

i aby zawsze było coś do spożycia.

Postaw drinka nie tylko w wirtualnym świecie

i odhacz kolejne marzenie w życiowej ankiecie.

***

Niech każdy dzień przynosi radość i uśmiech,

niech nigdy nie zabraknie Ci imponujących cech.

Niech życie będzie słodkie jak deser truskawkowy,

niech te urodziny będą początkiem lat odlotowych!

Zdrowia, szczęścia, nie bój się starości,

tylko po prostu zadbaj o swoje kości.

***

Lata mijają, to fakt niezaprzeczalny,

ale czy to problem realny?

Z okazji urodzin życzę Ci wiecznej młodości

i może do adrenalinki skłonności.

Pamiętaj, że jesteś superbohaterem,

a nie starzejącym się zerem.

To teraz możesz osiągnąć swoje cele,

niech szykują się na Twój pobyt najlepsze hotele!

***

Lata mijają, brzuszek rośnie, włosy siwieją,

to zmiany, które łączą się z kolejną nadzieją,

że jesteś coraz bardziej doświadczony,

a zatem i z mądrością kojarzony.

Pokaż światu, że teraz nikt Ci nie podskoczy,

a Twoje życie nieprzerwanie po sukcesy kroczy.

Humorystyczne SMS-y urodzinowe wyróżniają się błyskawicznym przekazem i zabawną formą życzeń. Krótkie wiadomości sprawdzą się idealnie, gdy nie mamy możliwości spotkać się z solenizantem w dniu jego urodzin. Skuteczne życzenia urodzinowe nie muszą być długie, aby wywołać uśmiech. Liczą się starannie dobrane słowa.

***

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że starzejesz się jak dobre wino. Ale, czy aby na pewno?

Urodziny to świetna okazja, żeby zrobić coś szalonego, np. zjeść całą czekoladę samemu! Baw się tym dniem, jakby jutra miało nie być.

Kiedyś byłem młody i piękny, a teraz... no cóż. Ty też się zmieniasz. Wszystkiego najlepszego!

Nie jesteś starszy, tylko bardziej doświadczony. Doświadczenie też się liczy, prawda? Wszystkiego najlepszego!

Dziś Twoje urodziny! Pamiętaj, że wiek to tylko liczba. Niestety, Twoja liczba jest trochę duża...

Urodziny to jedyny dzień, kiedy można bezkarnie zjeść tort na śniadanie. Wykorzystaj to!

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to kolejny rok, który przeminął! Najlepszego.

Słyszałem, że dzisiaj masz urodziny. A ja? Ja nadal jestem młody i piękny! Wszystkiego najlepszego.

Sto lat! Ale pamiętaj, że każdy kolejny rok to nowe zmarszczki.

Wszystkiego najlepszego! Niech Twoje życie będzie pełne radości, miłości i... kremów przeciwzmarszczkowych.

Czas płynie, ale pamiętaj, że wiek to tylko liczba... bardzo wysoka liczba. Zdrówko!

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że najważniejsze jest to, aby nigdy nie dorosnąć do końca.

fot. Zabawne życzenia urodzinowe dla dorosłych/Canva, polki.pl

Urodziny obchodzi dorosła kobieta? Oto kategoria właśnie dla ciebie. Zabawne życzenia dla niej to doskonały sposób na rozjaśnienie tego wyjątkowego dnia. Pełne humoru i serdeczności teksty w pozytywnym wydaniu sprawią, że solenizantka poczuje się naprawdę wyjątkowo. To propozycje, które gwarantują uśmiech i radość, tworząc niezapomniane wspomnienia.

***

Wszystkiego najlepszego, superbohaterko! Pamiętaj, że z każdym rokiem zyskujesz nowe supermoce, jak święta cierpliwość do rodziny i rozwiązywanie życiowych zagadek!

***

Kiedy ktoś mówi, że się starzejesz, to po prostu uśmiechnij się i zjedz kolejny kawałek tortu. W końcu wiek to tylko liczba, a tort zawsze smakuje wyśmienicie.

***

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że jesteś jak wino – z każdym rokiem coraz lepsza. Ale nie zapominaj też o butach i torebkach, które zawsze poprawiają humor.

***

Życzę Ci urodzin pełnych radości, śmiechu i tylu prezentów, że nie będziesz wiedziała, co z nimi zrobić. A może po prostu kupisz nową szafę?

***

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że życie zaczyna się po trzydziestce... i kontynuuje w jeszcze lepszym wydaniu po każdej kolejnej dekadzie! Baw się świetnie i świętuj jak królowa.

Zabawne życzenia urodzinowe dla niego to sposób, aby nadać celebracji nutki humoru i beztroski. Dzięki humorystycznym tekstom każdy solenizant poczuje się wyjątkowo, a śmiech stanie się nieodłącznym elementem dnia. Pełne niebanalnych pomysłów życzenia na pewno przypadną do gustu mężczyzn z poczuciem humoru i na dłużej pozostaną w pamięci.

***

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że z wiekiem stajesz się jak klasyczny samochód – coraz bardziej cenny, ale i wymagający więcej troski.

***

Wszystkiego najlepszego! Pamiętaj, że starzejesz się jak dobre wino – z wiekiem stajesz się coraz lepszy, a przynajmniej tak sobie wmawiajmy!

***

Sto lat! Dziś jest Twój dzień, więc możesz zjeść całą pizzę samemu i nikt Ci tego nie wypomni... przynajmniej do jutra!

***

Życzę, aby Twoje urodziny były pełne śmiechu i radości. Pamiętaj, że jesteś jak superbohater – z każdym rokiem zdobywasz nowe moce, jak umiejętność przysypiania nocy na kanapie.

***

Niech ten dzień będzie pełen niespodzianek, radości i śmiechu. A pamiętaj, że wiek to tylko liczba, a w Twoim przypadku coraz bardziej imponująca!

Reklama

Czytaj także:

Życzenia urodzinowe dla dorosłego syna od mamy – jak wyrazić uczucia słowami?

Życzenia urodzinowe dla starszej osoby – idealne teksty dla seniora. Gotowe propozycje o niebanalnym charakterze

Życzenia urodzinowe dla faceta: gotowe wzory i pomysły na to, jak życzyć mężczyźnie wszystkiego najlepszego

Życzenia urodzinowe dla koleżanki: oryginalne, proste, śmieszne lub krótkie