Cykl artykułów "Zabawa to poważna sprawa" sponsorowanych przez IKEA.

Reklama

Przez kilka pierwszych lat życia główną formą aktywności dziecka jest zabawa. Różne jej odmiany wypełniają całe dziecięce dni zarówno przedszkolaka, jak i dziecka spędzającego czas w domu. Sytuacja zmienia się, gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły. Teraz na pierwszy plan wysuwa się nauka. Ale to nie oznacza, że zabawa znika z życia dziecka. W najmłodszych klasach nauczyciele często stosują naukę poprzez zabawę (odpowiednio zaplanowane zabawy prowadzą do przyswajania sobie całkiem sporej porcji wiedzy), dzieci bawią się także w czasie przerw między lekcjami, w świetlicy szkolnej, no i mają przecież do dyspozycji czas po powrocie do domu.

Postaw na aktywność!

Szczególnie godne polecenia są gry i zabawy ruchowe, angażujące duże grupy mięśni – bieganie, gry z użyciem piłki, jazda rowerem, deskorolka, hulajnoga. Dziecko 6-10 letnie ma wciąż bardzo dużą potrzebę ruchu, której zaspokojenie – po godzinach spędzonych w szkole – jest szczególnie ważne. Zabawy ruchowe (realizowane najczęściej na dworze) sprzyjają rozwojowi mięśni i kośćca, ale dają także możliwość rozładowania napięć i stresów, których przecież z każdym rokiem pojawia się w życiu dziecka coraz więcej.

Rozwijaj zainteresowania

W okresie szkolnym wiele dzieci zaczyna mieć swoje w miarę stałe zainteresowania, hobby, którym poświęcają sporo wolnego czasu. Popularne są różne rodzaje kolekcjonerstwa – dzieci zbierają różne serie figurek, naklejek, magnesików itp.

fot. IKEA

Wymieniają się pomiędzy sobą, wkładają czasem wiele starań i wysiłku w uzupełnianie kolekcji. Warto je w tym wspierać, bo uczą się w trakcie tego wytrwałości, konsekwencji, organizowania i planowania własnych działań, często także oszczędzania.

Poznaj świat gier

Dzieci szkolne grają także w gry – planszowe oraz elektroniczne, z użyciem konsoli, komputerów, tabletów i smartfonów. Warto zachęcać dzieci do gier planszowych – sprzyjają doskonaleniu umiejętności społecznych (gra się przecież z kimś – trzeba poczekać na swoją kolej, przestrzegać ustalonych reguł), ćwiczą procesy myślenia, podejmowania decyzji, planowania strategii.

fot. IKEA

Reklama

Gry komputerowe także mają swoje zalety (np. poprawiają koordynację oko – ręka), ale niosą ze sobą liczne zagrożenia: od pokazywania wzorów okrutnych, agresywnych zachowań po zabieranie dziecku zbyt dużej ilości czasu i ryzyko wytworzenia uzależnienia. Korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci musi zatem podlegać ścisłej kontroli ze strony dorosłych.