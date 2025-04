Biała, porcelanowana filiżanka o klasycznym kształcie to idealny prezent na Dzień Babci i Dziadka. Tylko pamiętajmy, że do tego prezentu należy dołączyć naszą długą wizytę u Dziadków. Spędźmy z nimi miłe chwile nad filiżanką gorącej herbaty. Posłuchajmy z uwagą historii o sąsiadce i gospodarzu domu. Opowiedzmy o tym, co słychać u nas.

Reklama

Z okazji dnia Babci i Dziadka internetowy sklep z porcelaną www.filizanka.pl przygotował specjalny dział z prezentami w promocyjnej cenie.

Konkurs, konkurs, konkurs!

Do rozdania mamy 4 piękne komplety dwóch filiżanek Lorel dla Babci i Dziadka. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jak nazywa się fabryka porcelany, z której pochodzi filiżanka Lorel?

E-maile z odpowiedziami zatytułowane "lorel" prosimy nadsyłać na adres konkurs@polki.pl.

Pamiętajcie o podaniu własnych danych adresowych!

Uwaga, uwaga, uwaga!

Konkurs "lorel" zakończony. Oto lista zwycięzców:

1. Ewa Zbrzeżna, Wesoła

2. Maciej Klimaszewski, Warszawa

3. Marta Kotek, Ustrzyki

4. Aleksandra Wolan, Zgierz

Gratulujemy!Zobacz galerię zdjęć: