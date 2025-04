Oto 30 najlepszych wzruszających cytatów o dziadku. Nie było łatwo, wierz nam. O wiele więcej jest fajnych cytatów o babci czy cytatów na Dzień Babci i Dziadka. Z dziadkami o dziwo jest pewien problem. Z jednej strony nie ma się co dziwić, często to babcie wiodą prym w opiece nad wnukami, kreując najwspanialsze wspomnienia i uczucia. Jednak czasami trafiają się też fantastyczni dziadkowie. Jeśli i ty albo twoje pociechy macie to szczęście, zapraszamy do lektury i korzystania z wyszperanych przez nas cytatów.

„Dla małego dziecka idealny dziadek to ten, który nie boi się wielkich psów i burzy, ale jest przerażony, gdy wnuk wyskoczy zza szafy krzycząc >>BUUU!

„Dziadek to ktoś, kto opowiada historie inspirujące do marzeń i do bycia lepszym” autor nieznany

„Dziadek posiada mądrość wynikającą z doświadczenia i miłość wyrozumiałego serca” autor nieznany

„ Każde pokolenie przeciwstawia się swoim ojcom i zawiera sojusz ze swoimi dziadkami ” Lewis Mumford

„Dziadek ma uszy, które zawsze słuchają, ramiona, które zawsze podtrzymują, miłość, która nigdy się nie kończy i serce ze złota" autor nieznany

„Miłość dziadka jest cicha, zawsze obecna i kształtuje osobę, która się stajemy” autor nieznany

„Dziadkowie są dzierżycielami tradycji rodzinnych, które przypominają nam, skąd pochodzimy” autor nieznany

„ Dziadek to ktoś, kto nie patrzy na zegarek i nie ma innych planów, gdy spędza czas z wnukami” autor nieznany

„Dziadek jest po to, aby pomóc wnukom wpaść w kłopoty, o jakich jeszcze nie pomyślały" autor nieznany

„Dziadkowie dają nam nie tylko mądrość i odwagę, ale i korzenie, które nas wspierają” autor nieznany

„Mój dziadek był dla mnie wzorem. Dzięki niemu poznałam delikatną stronę męskości ” Sarah Long

„Dziadek to ktoś, kto codziennie udowadnia, że miłość może być cierpliwa, dobra i bezwarunkowa" autor nieznany

„Dziadek tylko z zewnątrz jest stary. W środku ciągle jest młody” autor nieznany

„ Jeśli masz dziadka, to jest tak, jakbyś miał anioła stróża ” autor nieznany

„Dziadka warto trzymać za rękę do jego ostatniego oddechu i w sercu do naszego ostatniego oddechu" autor nieznany

„Dziadek naprawi wszystko – od stłuczonego kolana, poprzez zepsutą zabawkę, po złamane serce”

„Dziadek to sposób Boga na to, aby wnuczek miał najlepszego przyjaciela” autor nieznany

Jednym z najpotężniejszych ludzkich uścisków jest zaciśnięta rączka niemowlęcia na palcu dziadka” Joy Hargrove

fot. Wzruszające cytaty o dziadku na każdą okazję/ Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Wykorzystaj te krótkie, ale zwierające głęboką mądrość wzruszające cytaty o dziadku. Są idealne na okolicznościowego SMS-a okraszonego kilkoma słowami od siebie. Na Dzień dziadka i nie tylko!

„Dziadek to ktoś ze srebrną głową i złotym sercem” autor nieznany

„Dziadek służy do kochania i naprawiania różnych rzeczy” autor nieznany

„Miłość dziadka jest silna i stabilna, i jest podstawą całej rodziny” autor nieznany

„Najlepszym miejscem do rozpędzenia smutków są kolana dziadka” autor nieznany

„ Dziadek nie zawsze będzie u boku wnuka , ale jego opowieści i mądrość – zawsze” autor nieznany

„Dziadek to chłopiec z dawnych czasów" autor nieznany

„Dziadek zawsze znajdzie czas, żeby nauczyć wnuka łowić ryby czy jeździć na rowerze” autor nieznany

„Dziadek ma zawsze dobre słowo i ciepły uścisk dla swoich wnuków” autor nieznany

„Miłość między dziadkami a wnukami jest niezniszczalna” autor nieznany

„Mądry i dobry człowiek z pewnością miał fajnego dziadka” autor nieznany

„ Z potrzeby posiadania dziadka nigdy się nie wyrasta ” autor nieznany

„Dziadek nie mówi o miłości. On ją pokazuje" autor nieznany

fot. Krótkie wzruszające cytaty o dziadku/ Adobe Stock, fizkes

