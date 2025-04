Najpiękniejsze cytaty na Wszystkich Świętych i Zaduszki są ciepłe, wzruszające, ale przede wszystkim dodają otuchy. Mogą być krótkie i długie, w formie wiersza albo zwięzłej refleksji. Codziennie warto pamiętać o zmarłych bliskich, ale te dwa dni szczególnie podkreślają wagę tych wspomnień.

Piękne cytaty z okazji Wszystkich Świętych możesz opublikować na swoich mediach społecznościowych, wysłać bliskiej osobie lub wykorzystać jako dekorację w szkole czy miejscu pracy (jeśli planujecie z tej okazji konkretne wydarzenie).

***

Wspomnienie jest formą spotkania. – Khalil Gibran

***

Zadziwiające jak osądzamy bliskich, nie zdając sobie sprawy z podłości naszego lekceważenia, dopóki ich nam nie zabraknie, dopóki nie zabiorą ich nam. Zabierają, bo nigdy do nas nie należeli…– Carlos Ruiz Zafon

***

To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. – Ks. Piotr Pawlukiewicz

***

Można odejść na zawsze, by stale być blisko – Ks. Jan Twardowski

***

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci – Wisława Szymborska

fot. Wszystkich Świętych: cytaty/Adobe Stock, ansyvan

Z okazji dnia Wszystkich Świętych powstało także wiele pięknych wierszy. Niektórzy decydują się np. na umieszczenie ich fragmentów na nagrobkach zmarłych, inni wysyłają je bliskim w formie SMS-a albo maila. Wiersze te warto także przeczytać w Dzień Zaduszny i oddać się krótkiej refleksji. Wspominanie zmarłych bywa wzruszające, ale także oczyszczające.

***

Na cmentarzu płomyki złote

i groby w chryzantemach.

Ludzie przyszli tu z myślą o tych,

których już nie ma.

Wspominają drogie imiona,

zasłaniają lampki przed wiatrem,

dla tych bliskich wieńce zielone

i bukiety jesienne pełne kwiatów.

H. Bechler, Święto zmarłych

***

Kiedy miedzianą rdzą

pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,

zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,

smutniejące w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach układa się babie lato,

na grobach lampy migocą umarłym duszom,

już niedługo, niedługo czekać nam na to,

już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą.

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić,

i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...

Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,

gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!

J. Brzechwa, Dzień zaduszny

***

Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni

Pamiętaj mnie i otrzyj skutku łzy

Nieważne gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa

Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta

Pamiętaj mnie, choć odejść muszę stąd

Pamiętaj mnie gdy gra gitary gorzki ton

Jestem obok tu jak tylko ja potrafię być

Aż znów w ramiona wezmę cię

Pamiętaj Mnie

Fragment piosenki "Pamiętaj mnie" z filmu "Coco", wyk. M. Stuhr

***

W dniu Za­du­szek, w czas je­sie­ni,

od­wie­dza­my bli­skich gro­by,

za­pa­la­my, za­smu­ce­ni,

małe lamp­ki - znak ża­ło­by.

Świa­tła cmen­tarz roz­ja­śni­ły,

że aż łuna bije w dali,

lecz i ta­kie są mo­gi­ły,

gdzie nikt lamp­ki nie za­pa­li.

W. Broniewski, Zaduszki

***

fot. Wszystkich świętych: cytaty i wiersze/Adobe Stock, eeelectra

