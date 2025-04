1. To nieprawda, że można jeść 3 jajka w tygodniu, bo podnoszą poziom cholesterolu!

Jaja kurze rzeczywiście zawierają dużo cholesterolu. Jednak zawierają również cholinę, która wspomaga metabolizm cholesterolu. Obecnie uważa się, że za wysoki poziom cholesterolu w większym stopniu odpowiadają kwasy tłuszczowe nasycone oraz cukier niż sam cholesterol. A ponieważ jajka są bogatym źródłem cennych substancji odżywczych, zdecydowanie warto je jeść.

2. Jajka mają dobry wpływ na wzrok

Jajka zawierają łatwo przyswajalną luteinę i zeaksantynę – związki, które zapobiegają degeneracji plamki żółtej oka. Dodatkowo są bogate w witaminę A, niezbędną dla prawidłowego widzenia.

3. To nieprawda, że jajka w ciemnych skorupkach mają więcej wartości odżywczych niż białe

Kolor skorupki zupełnie nie ma znaczenia dla wartości odżywczej jajka.

4. To nieprawda, że najlepiej jeść jajka na surowo, bo gotowanie zabija witaminy!

Podczas obróbki cieplnej jajka tracą tylko niewielką część swoich wartości odżywczych. Biorąc pod uwagę, że większość z nas woli jajka gotowane, sadzone, czy w postaci jajecznicy, nie ma sensu zmuszać się do jedzenia jajek na surowo (tym bardziej, że na samą myśl o tym większość z nas dostaje gęsiej skórki).

5. Jajka z powodzeniem mogą stanowić główne źródło białka w diecie

Nasz organizm łatwiej przyswaja białko z jaj niż z mięsa, ale jest go w nich niestety mniej. Białko jaja pod względem składu to najlepsze białko na świecie. Ma najwyższą wartość biologiczną i jest wzorcem, do którego porównywane są białka wszystkich innych produktów.

