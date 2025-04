Miłej środy śmiesznie. Jak powiedzieć "witam w środę" przy pomocy tekstu i obrazków? Oto najlepsze powitania na środę

Jak życzyć komuś miłej środy? Mówi się, że środa minie, tydzień zginie, a do weekendu już niedaleko. Powitania na środę często nawiązują właśnie do tego powiedzenia, mogą być śmieszne albo pełne miłości. Nie może zabraknąć też "smacznej kawusi". Oto najlepsze pomysły na to, jak powiedzieć "witam w środę".