Ożywająca z zimowego letargu natura, pobudza do tworzenia. Większość sentencji lub utworów związanych z tą tematyką, opiera się na optymizmie i radości życia. Mądre cytaty o wiośnie to też przysłowia i powiedzenia o wiosennych miesiącach i naturze budzącej się do życia. Warto je znać.

Piękne cytaty o wiośnie

„Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej.” (Jean-Paul Sartre)

„Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie pozwolić na życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna.” (Antoni Czechow)

„Fantazja to wieczna wiosna.” (Friedrich Schiller)

„Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca.” (Nikolaus Lenau)

„Popatrz jak nam wiosna ubiera przyrodę i rozbiera panny, a zwłaszcza te młode.” (Lech Konopiński)

„Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi topnieją.” (Konstanty Ildefons Gałczyński)

„Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie.” (Zofia Kucówna )

„Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosny”. (Bruno Schulz)

„Kiedy liście opadły z drzew, gdy słońce świeci na zieloną trawę i ptak ćwierka, można by pomyśleć, że to wiosna. Z pewnością tak samo i stary człowiek w jesieni swego życia miewa chwile, w których serce jego śni o wiośnie.” (Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia – fragment)

„Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny.” (Helena Rowland)

„Lubię położyć się na trawie wśród kwiatów, gdy z daleka dobiega dźwięk fletu, gdy po rozpostartym nade mną niebie płyną białe, wiosenne chmury.” (Ludwig Uhland)

„Wiosna jest rozpuszczaniem zimy.” (Ludwik Jerzy Kern)

„Wróbel: Ile to się trzeba naćwierkać, żeby przyszła wiosna.” (Čapek Karel)

„Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa.” (Gicgier Tadeusz)

„Gdzie kwitnie kwiat- musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie.” (Fredrich Rückert)

„Kwiat, który się otwiera nie czyni przy tym hałasu.” (Wilhelm Raabe)

„Kwiat jest uśmiechem rośliny.” (Peter Hille)

„Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.” (Albert Schweitzer)

„Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą.” (przysłowie)

Cytaty o wiośnie zaczerpnięte z poezji



Motyw wiosny pojawia się w poezji, również tej dziecięcej, np. u Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima, ale jej poetyckie opisy znajdzie się także w impresjonistycznych wierszach, np. Adama Asnyka.

„Te fijołki, co mnie nęcą,

Te nie siedzą skryte w trawie -

Lecz spod długiej, ciemnej rzęsy

Patrzą na mnie tak ciekawie.” - Adam Asnyk, „Fijołki”

„Nie płacz marcem w smutne łąki - powietrze

noce zmierzchają co dzień i co dzień szersze

kotłem księżyca biją o wiosnę (...)”

Krzysztof Kamil Baczyński, „Czekaj wiosna”

„Na rynkach się stosy zapali

I buchnie wielkie ognisko,

I tłum na ulicę wylegnie

Z kątów wypełznie, z nor wybiegnie

Świętować wiosnę w mieście,

Świętować jurne święto.

I Ciebie się pochwali,

Brzuchu w biodrach szerokich,

Niewiasto!” - Julian Tuwim – „Wiosna”

„Jeszcze w polu tyle śniegu,

Jeszcze strumyk lodem ścięty,

A pierwiosnek już na brzegu

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty” - Władysław Broniewski – „Pierwiosnek”

„Naplotkowała sosna

Że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:

-Przyjedzie pewno furą…

Jeż się najeżył srodze:

-Raczej na hulajnodze.

Wąż syknął :-Ja nie wierzę,

Przyjedzie na rowerze.” - Jan Brzechwa – „Przyjście wiosny”

„taka kapryśna - chwiejno - wiejna

niestała

w jeziorkach kocich oczu

odbija się gorączką” - Barbara Dziurzyńska – Kupiec – „Wiosenka”

„Kochanie, moje kochanie,

dobranoc, już jesteś senna -

i widzę twój sen na ścianie,

i noc jest taka wiosenna!” - Konstanty Ildefons Gałczyński – „List jeńca”

„Przyszła wiosna na podwórko,

Zagląda do sieni:

-Dalej, grabie i łopaty,

Do roboty w ziemi!” - Hanna Ożogowska – „Przyszła wiosna”

„Wiosna,

Kiedy jej dotykam,

Jest wilgotna

I ciepła

I drżąca,

Jak pisklę.” - Ewa Zawistowska – „Wiosna”

„Chciałbym Cię narysować

Wiosny delikatną kreską

By zbiegły się wszystkie fiołki

Nad zbudzoną z zimy rzeką” - Adam Ziemianin – „Twój portret wiosenny”

„Dzień marcowy przepełny uroku!

Wiosna boskie zlewa na mnie czary

Czterdziestego któregoś tam roku!

O, cudowne wy, najsłodsze dary

Mej jesiennej, tak wiosennej wiosny!

Więc nie jestem stary! Więc nie stary!” - Leopold Staff – „Znów wiosna”

„Takiej wiosny rzetelnej, jaką w swym powiecie

Widział Jędrek Wysmółek - nikt nie widział w świecie!” - Bolesław Leśmian – „Wiosna”

Artykuł pierwotnie opublikowany 01.04.2010.

