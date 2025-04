Biografia

Winston Churchill (1874-1965) od dzieciństwa wykazywał się buntowniczą naturą, po ukończeniu szkoły został podporucznikiem regimentu wysłanego do Indii. Po wyjeździe na objętą rewolucją Kubę, został korespondentem wojennym i pisarzem, był m. in. w Indiach, na Bałkanach i w Afryce. Później porzucił armię kolonialną na rzecz polityki. Zajmował stanowiska zarówno w rządach konserwatywnych, jak i liberalnych. Był ministrem handlu, wojny, skarbu i spraw wewnętrznych. Obejmował urząd angielskiego premiera w latach 1940-1945. Za swoje pamiętniki o II Wojnie Światowej otrzymał w 1953 roku Nagrodę Nobla. Miał zdecydowane poglądy, podejmował radykalne decyzje i zdarzało mu się być bohaterem skandali. Wiele jego słów przeszło do historii.

Przemówienia

W jednym ze swoich pierwszych przemówień oznajmił Brytyjczykom, że „nie ma nic więcej do zaoferowania prócz krwi, trudu, potu i łez” (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). W 1942, po zwycięskiej bitwie pod El Alamein z emfazą stwierdził: „To nie jest koniec. To nie jest nawet początek końca. Ale to jest, być może, koniec początku” (This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning). Użyty w historycznym przemówieniu z 1946 roku zwrot „żelazna kurtyna” (iron curtain) zaczął być powszechnie używany na określenie zimnej wojny i podziału świata.

Był współtwórcą koalicji przeciwko Hitlerowi i pierwszym brytyjskim politykiem, który nie szedł na ustępstwa w sprawie Hitlera. Wiąże się z tym sławne zdanie: „Nasz rząd miał do wyboru hańbę i wojnę. Wybrał hańbę, a wojnę będzie miał i tak”, wypowiedziane w 1938 roku jako komentarz do postawy ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii – Chamberlaina, który podpisał z Niemcami układ monachijski.

Odparcie niemieckiej ofensywy powietrznej, w którym brali udział polscy lotnicy z Dywizjonu 303. (tzw. kościuszkowskiego), wcieleni do Royal Air Force, zaowocowało sławnymi słowami skierowanymi do lotników: „Jeszcze nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym” (Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few).

Cytaty

Z ogólniejszych sentencji dotyczących polityki znane jest zdanie: „Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział” (A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen). Często cytuje się słowa: „Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne” (For myself, I am an optimist – it does not seem to be much use being anything else). Churchilla jako człowieka słowa charakteryzują też w pewien sposób fragmenty rozmów z kobietami. Bessie Braddock, oskarżająca Churchilla o bycie pijanym, usłyszała ponoć „Ale jutro będę trzeźwy, a pani, madam, nadal będzie brzydka” (I may be drunk, Miss, but in the morning I will be sober and you will still be ugry). A tak wyglądała rozmowa Churchilla z Nancy Astor:

- Winston, gdybyś był moim mężem, to zatrułabym Twoją herbatę.

- Nancy, gdybyś była moją żoną, to bym ją wypił.