Wielkanoc to dla wielu z nas szczególny czas, pełen tradycji i cennych chwil spędzonych

z najbliższymi. W tym okresie staramy się wykorzystywać każdy wspólnie spędzony moment, dlatego dzielimy się także przedświątecznymi obowiązkami. Mężczyźni podczas wielkanocnych przygotowań najczęściej pomagają w sprzątaniu i zakupach, a dzieci malują pisanki oraz dekorują święconkę. Kto zajmuje się gotowaniem? Przygotowanie pysznych, wielkanocnych dań to od wielu lat domena kobiet!

Wielkanocne smaki

Na naszych stołach podczas Wielkanocy nie może zabraknąć barszczu białego, żurku czy też kolorowego mazurka!

Z tymi smakami dla większości z nas kojarzą się święta wielkanocne. Przygotowanie tradycyjnego żurku czy barszczu białego od podstaw jest niezwykle trudne i czasochłonne. Dlatego panie domu wybierają Barszcz biały i Żurek z linii Zup Nasza Specjalność marki WINIARY, które gwarantują idealnie doprawiony smak oraz kremową konsystencję.

A do tego zupy WINIARY zawierają składniki znane z naszych kuchni, m.in. mąką pszenną lub żytnią z polskich zbóż, czosnek, cebulę czy majeranek. Aby zaskoczyć naszych bliskich możemy przygotować je także w bardziej współczesnej wersji, np. z nutką kokosa. Wystarczy Żurek Nasza Specjalność WINIARY ugotować z trawą cytrynową, imbirem i mleczkiem kokosowym, a przed podaniem posypać posiekaną świeżą kolendrą. Kto lubi bardziej pikantne zupy, może dodać szczyptę chilli.

Wielbiciele Barszczu białego WINIARY mogą przygotować go na mleku kokosowym z imbirem, z dodatkiem filetu rybnego oraz młodymi liśćmi szpinaku. Kombinacji smakowych jest naprawdę wiele dlatego marka WINIARY zachęca wszystkich do eksperymentowania z tradycyjnymi, wielkanocnymi smakami!

Bez jakich jeszcze potraw nie wyobrażamy sobie Wielkanocy?

Obok zup na naszych stołach pojawiają się także jaja przygotowane na wiele sposób, sałatki jarzynowe oraz tradycyjne babki. Odpowiedni smak tych dań uzyskamy dodając do nich Majonez Dekoracyjny WINIARY, który od lat króluje na polskich stołach!

To jednak nie jedyny sposób na wykorzystanie jego kremowej konsystencji i doskonałej jakości podczas świątecznych przygotowań. Możemy użyć go także do aromatycznej majonezowo-czosnkowej marynaty z czosnkiem, idealnej do zapiekania świątecznego schabu. Dzięki niej mięso stanie się niezwykle delikatne i soczyste.

Wielkanocne tradycyjne jajka warto przyrządzić także w nieco innej wersji! Te z dodatkiem kawioru to ciekawa alternatywa dla jajek ze szczypiorkiem, które zawsze pojawiają się na świątecznych stołach. Do przygotowania tej przekąski wystarczy Majonez Dekoracyjny WINIARY, kawior i rzodkiewki. Jajka z kawiorem najlepiej smakują z chrupiącym pieczywem oraz chrzanowym sosem.

W ich przygotowanie możemy zaangażować także dzieci, które z pewnością chętnie pomogą nam w drobnych kuchennych czynnościach oraz w dekorowaniu wielkanocnego stołu. Pamiętajmy, że najwięcej radości i uśmiechu przyniesie nam towarzysząca posiłkom i wspólnym przygotowaniom ciepła, rodzinna atmosfera!

