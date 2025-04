Wierszyki na przeprosiny przydadzą się, gdy po kłótni chcesz wykonać pierwszy krok do pojednania i wyciągnąć rękę na zgodę. To również dobre rozwiązanie, gdy chcesz przeprosić za coś złego, co się wydarzyło.

***

Przepraszam - proste słowo wysyłam.

Przepraszam - głowę pokornie schylam.

Pogódźmy się dziś szybko, nie kłóćmy się już więcej.

Na znak pojednania, wirtualnie podajmy ręce.

***

Chociaż złego wiele się stało,

powiedzieć PRZEPRASZAM to pewnie za mało,

ja jednak skromne przeprosiny wysyłam,

z wyrazami skruchy do Ciebie przesyłam.

***

Czy powiedzieć PRZEPRASZAM dzisiaj wystarczy?

Czy mogę użyć tego słowa jak tarczy?

Nasza relacja jest dla mnie wyjątkowa,

to chyba znaczy więcej niż słowa.

Rękę na pojednanie chcę Ci dziś podać.

***

Nieśmiałe przeprosiny moje dziś przyjmij, proszę,

ciężar swojej winy już ledwie unoszę.

Za wszystko, co złe, tak bardzo żałuję,

za Twoje wybaczenie już z góry dziękuję.

***

Dziś skromne PRZEPRASZAM do Ciebie kieruję,

za Twoją przychylność już z góry dziękuję.

Wiem, że niektóre błędy nie są do naprawienia,

to ciągłe obciążenie mojego sumienia.

Liczę że jednak uda się pogodzić,

w kwestii wspólnych rozmów zgodzić.

***

Przepraszam - jedno słowo szczere,

przepraszam - wypowiadam w dobrej wierze,

mam nadzieję, że w niepamięć puścisz spory,

niech zostaną między nami tylko dobre wybory.

***

Dziś o wybaczenie prosić Ciebie chcę,

dziś słowo PRZEPRASZAM wysyłać śmiem.

Wiem, że może być Ci trudno się przełamać,

musimy jednak motyw milczenia przełamać.

***

Jaka nieznośna jest cisza między nami,

tak mnie to już przytłacza czasami.

Niech w końcu skończy się nudne milczenie,

PRZEPRASZAM! No i proszę o wybaczenie.

