Prima aprilis obchodzimy 1 kwietnia - to dzień, w którym zwyczajowo można żartować z innych, płatając im różne figle. Buty przyklejone do podłogi, sól w cukiernicy czy zaszyte rękawy od kurtki - niech to was nie zdziwi w tym szczególnym dniu. Chociaż coraz mniej osób kultywuje dawny zwyczaj, nadal popularne jest przesyłanie zabawnych wierszyków na prima aprilis.

Rymowane wierszyki na prima aprilis

Dzisiaj jest prima aprilis,

więc uważaj, bo się pomylisz,

uważaj na psoty na każdym kroku,

taki dzień jest tylko raz w roku!

***

Dzisiaj 1 kwietnia wypada,

więc życzenia szybko składam,

dziś jest dzień żartów i zabawy,

lepiej nie zdawać sobie z tego sprawy,

by przysporzyć innym śmiechu,

by dostarczyć też uśmiechu!

***

Który dziś dzień? Pierwszy! A jaki miesiąc? Kwiecień!

Więc święto żartów na caaaaałym świecie.

Sól zamiast cukru i w butach wata -

śmieje się siostra, mama i tata.

Śmieje się brat, babcia i dziadek,

śmieje się ciocia, wujek i tłum sąsiadek!

***

1 kwietnia cały czas uważaj,

okazji innym żadnych nie stwarzaj,

żarty czekają na każdym kroku,

taki to dzień pełen uroku!

Prima aprilis, aprilis prima,

zaczyna się wiosna, a kończy zima,

więc różne żarty szykujemy,

przez cały dzień śmiać się będziemy.

***

Gdy się zaczyna ten dzień kwietniowy,

to każdy do żartów jest gotowy.

Wszyscy psoty wymyślają,

kawałami się przerzucają.

Taki to dzień - wybacz mi żarty,

od razu zagram w otwarte karty!

***

Dzisiaj jest dzień na żart wymarzony,

ogłośmy to na wszystkie świata strony,

prima aprilis kwiecień się rozpoczyna,

wie o tym każdy chłopak i każda dziewczyna!

Szykuj się na dowcipy, psikusy,

dookoła przecież same pokusy!

