Ostatki, inaczej zapusty, to ostatnie dni karnawału. Zaczynają się w tłusty czwartek i trwają do Środy Popielcowej. Umownie przyjęto, że jest to wtorek poprzedzający Popielec, nazywany w Polsce "śledzikiem". W ten dzień ważna jest zabawa i słodkie obżarstwo, które jest przygotowaniem do Wielkiego Postu.

Dawniej podczas ostatków dzieci chodziły po domach, podobnie jak kolędnicy w święta, i prosiły o pieniądze lub słodycze. Z tego okresu zachowało się kilka rymowanek wierszyków, które można wykorzystać jako życzenia na ostatki.

Życzenia na ostatki możesz napisać na kartce albo wysłać SMS-em. Możesz połączyć także przygotowanie kartki na tłusty czwartek z ostatkową rymowanką. Wierszyki i życzenia najczęściej mają charakter zabawny - w końcu w ostatkach chodzi o rozrywkę.

Spotykamy się z uśmiechem, kochana miła wiosno. Wciąż nieśmiało, nieśmiało, niepewnie przyniosłeś radość naszej ziemi. W dzień zapusty hałas jest wesoły i dzwonią dzwony, i gratulacje, cały stos leci do naszego domu ze wszystkich stron. A wszystkim życzymy zdrowia, miłosierdzia, życzliwości. Wszystko, na co z miłością czeka święta rosyjska ziemia!

Niech zapusty będzie cudownym dniem, umiłowany, daje tylko szczęście, niech życie będzie interesujące, niech nasze namiętności nie znikną.

Ja ci życzę dziś smacznego,

zjedz pączusia choć jednego,

a do pączka smaczna kawa,

to dopiero jest zabawa,

wszelkie diety dziś na boku,

bo ostatki są raz w roku.

Pysznego śledzika w ostatkowy wtorek życzę,

aby pączki smakowały, no i brzuchy nie bolały,

niech pomyślność tobie sprzyja,

i przez cały rok nie mija.

fot. Życzenia na ostatki/Adobe Stock, wideonet

W ostatki świetnie sprawdza się także wysłanie zabawnej rymowanki do bliskich i znajomych. Możesz przekazać je SMS-em czy mailem, a także napisać na kartce i wysłać albo przekazać osobiście. Takie wierszyki szczególnie lubią dzieci - chętnie recytują je przed bliższą i dalszą rodziną. Niektóre z nich, szczególnie te nawiązujące do "śledzika", są raczej przeznaczone dla dorosłych odbiorców.

Powiedziały dziatki, że dziś są ostatki, a mamunia uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.

My jesteśmy czarownice i wyszłyśmy na ulice,

stara wiedźma nas wygnała,

po ostatkach iść kazała.

Przyszły dziadki na ostatki,

nie mamy ojca ani matki,

dajcie pączka lub grosika,

zatańczymy wam walczyka.

Dziś ostatki świętujemy, tradycyjnie śledzia zjemy.

Kto zjada w ostatki,

ten jest piękny i gładki,

dziś się jeszcze bawimy,

a od jutra pościmy.

Moje drogie dziatki,

dzisiaj są ostatki,

a że rybka pływać lubi,

i bez płynów drogę gubi,

powiem teraz bardzo krótko,

trzeba śledzia popić wódką.

Jak się oprzeć tej pokusie,

gdy tak pachną te pączusie,

na ostatki zapraszamy,

dziś karnawał pożegnamy,

moc słodkości przyrządzimy,

a od jutra już pościmy.

