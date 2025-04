Wiersze komunijne - rymowanki

Pierwsza Komunia, to nie tylko poważna chwila w życiu dziecka, które w białej albie i ze świecą w ręku po raz pierwszy przyjmuje Boga do swojego serca. To przede wszystkim ogromna radość z tego, że nasza pociecha dostępuje łaski szczególnej miłości. Dlatego też postarajmy się aby życzenia w tym dniu były pełne pogody i optymizmu.