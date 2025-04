Makowiec jest, obok mazurków, bab i serników, typowym ciastem przygotowywanym na Wielkanoc. Według tradycji makowiec na świątecznym stole zapewni obfitość i dostatek w domu. Tradycyjny makowiec wielkanocny jest bardzo pracochłonny, dlatego w naszej kuchni coraz częściej pojawiają się nowe wersje tego ciasta.

Dzisiaj upieczenie makowca nie wymaga od nas żadnych ponadprzeciętnych umiejętności, ale to warto wiedzieć, że kiedyś pieczony był tylko na wyjątkowe okazje. To podłużne ciasto o złotobrązowym kolorze w kształcie wałka było przygotowywane głównie z produktów z własnego gospodarstwa. Najbardziej czasochłonnym procesem było odpowiednie przygotowanie maku, który obecnie można kupić w gotowej do użycia formie.

Staranne i dokładne przygotowanie ciasta drożdżowego nie było jeszcze gwarancją udanego ciasta. Dobre gospodynie pamiętały o tym, że wszystkie składniki powinny mieć podobną temperaturę, dlatego podgrzewały mąkę do odpowiedniej temperatury. Także mleko, w którym rozpuszczały drożdże, musiało być odpowiednio ciepłe, aby ciasto dobrze wyrosło. Dzisiejszy przepis na makowiec wielkanocny jest łatwiejszy i nie wymaga tylu kroków. Dzięki temu możemy przygotować ciasto szybciej i mieć więcej czasu na inne aktywności.

Składniki na ciasto:

0,5 kg mąki,

150 g masła,

150 g cukru,

50 g drożdży,

4 żółtka,

1 szklanka mleka,

cukier waniliowy.

Składniki na masę makową:

400 g maku,

100 g masła,

3 białka,

3 szklanki szklanki mleka,

3/4 szklanki cukru,

5 łyżek miodu,

orzechy włoskie, rodzynki, skórka z pomarańczy - wedle uznania.

Sposób przygotowania:

Drożdże rozpuść w letnim mleku, dodaj 2 łyżki mąki i łyżkę cukru, pozostaw na około 15 minut. Żółtka utrzyj z cukrem, dodaj przesianą mąkę i zaczyn drożdżowy. Wyrób dokładnie ciasto do moment kiedy zacznie odchodzić od miski. Dolej wtedy roztopione i przestudzone masło i wyrabiaj jeszcze kilka minut. Gotowe ciasto przykryj wilgotną ściereczką i odstaw na około godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. W tym czasie zalej mak wrzącym mlekiem i gotujemy przez około 10 minut. Następnie przemiel mak w maszynce do mięsa, najlepiej 3 razy. Do masy makowej dodaj roztopione masło, cukier, miód i bakalie, a następnie gotuj przez 10-15 minut. Z białek ubij sztywną pianę i dodajemy do ostudzonego maku, delikatnie zamieszaj całość. Ciasto i masę makową podziel na dwie części. Ciasto rozwałkuj na oprószonej mąką stolnicy i nadaj mu kształt prostokąta. Na jednym końcu ciasto powinno być nieco grubsze niż na drugim. Masę makową rozsmaruj równomiernie na całej powierzchni ciasta, zostawiając 2 cm przy brzegach. Zawiń ciasto wzdłuż węższego boku, zaczynając od cieńszej strony. Makowce włóż do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na około 50 minut. Wierzch gotowego makowca wielkanocnego możesz posmarować lukrem i posypać orzechami.

Współczesne wersje makowców wielkanocnych są znacznie mniej skomplikowane. Głównie dlatego, że nie trzeba przygotowywać maku, ale można użyć gotowej do spożycia, dostępnej w każdym sklepie masy makowej. W kuchni polskiej pojawiają się także coraz częściej inspiracje z innych krajów. Japońska wersja makowca jest o tyle charakterystyczna, że dodaje się tutaj jabłka, natomiast zabrakło ciasta, nie tylko drożdżowego, ale jakiegokolwiek. Niemniej jednak jest równie apetyczny jak tradycyjny polski makowiec.

Składniki:

1,5 kg masy makowej,

750 g jabłek,

10 jajek,

9 łyżek kaszy manny,

0,5 szklanki płynnego miodu lub cukru,

sok z połówki cytryny.

Sposób przygotowania:

Żółtka dokładnie utrzyj na puszystą masę. Białka ubij na sztywną pianę. Do masy makowej dodaj kaszę mannę i dokładnie mieszamy. Jabłka obierz i zetrzyj na grubych oczkach. Skrop je sokiem z cytryny i wymieszaj z miodem lub cukrem. Masę makową delikatnie połącz z żółtkami, następnie dodaj białka. Do dużej blachy lub tortownicy wyłóż na przemian jabłka i masę makową, opcjonalnie wymieszaj jabłka z masą makową i całość włóż do blachy albo tortownicy. Wstaw ciasto do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na około 50 minut. Kiedy ciasto przestygnie, udekoruj je polewą kajmakową zrobioną z 1 szklanki śmietany kremówki i 0,5 szklanki miodu. Następnie całość posyp orzechami.

fot. Makowiec japoński/Adobe Stock, Otto

