Składanie wielkanocnych życzeń to niecodzienna sytuacja. Dlatego często odczuwamy wtedy skrępowanie i zamiast obdarzyć bliską osobę naprawdę cennymi dla niej słowami, mruczymy ze spuszczonym wzrokiem: "Jak zawsze: zdrowia i szczęścia". Jednak czy taki zdawkowy, niewiele mówiący przekaz rzeczywiście może być dla kogoś wartościowy? Nie tędy droga!

Jak składać świąteczne życzenia z wdziękiem i klasą?

Czego warto życzyć bliskim

Z pewnością nie tego, czego sami dla nich pragniemy, ale tego, na czym faktycznie zależy adresatom naszych życzeń. A zatem...

Przed rodzinnym spotkaniem zastanów się, co lubią twoi bliscy, jakie są ich pasje, ważne cele, z czego są dumni. Pamiętając o tym podczas składania świątecznych życzeń, swoimi słowami idealnie wpasujesz się w ich marzenia.

Pamiętając o tym podczas swoimi słowami idealnie wpasujesz się w ich marzenia. Zacznij najlepiej od kilku słów wstępu. Powiedz, co lubisz w kontakcie z drugą osobą, za co ją cenisz, co jest dla ciebie ważne. Partner jest wspaniałym mężem? Dzieląc się z nim wielkanocnym jajkiem możesz powiedzieć np.: "Dziękuję ci za to, że tak dzielnie mnie wspierasz, gdy mam gorsze dni w pracy. Naprawdę, wiele to dla mnie znaczy. Chcę ci życzyć, żebyś miał więcej czasu dla siebie. Wiem, jak bardzo jesteś zapracowany".

Staraj się zanadto nie ingerować w prywatność bliskich. Jeśli bowiem kuzynce. która ma perypetie z wahaniami wagi, będziesz życzyć skutecznej diety, może zostać to przez nią odebrane jako przytyk do jej nadwagi. Wtedy lepiej już wygłosić oklepaną formułkę w rodzaju: "Dużo szczęścia i zdrowia".

Okaż ciepło mową ciała

Warto pamiętać, że bliskie nam osoby odbierają także niewerbalne sygnały naszej sympatii – czyli te, które wysyłamy im za pomocą mimiki i gestów.

Zwracając się do najbliższych, staraj się ciepło patrzeć adresatom w oczy, a potem mocno te osoby wycałuj i wyściskaj . Im bardziej będziesz przy tym swobodna, tym lepiej!

Składając świąteczne życzenia dalszym znajomym, nie musisz być w swoich gestach aż tak wylewna. Dobrze jest jednak (poza utrzymywaniem kontaktu wzrokowego) ściskać dłoń rozmówcy, dodając do tego sympatyczny uśmiech lub nawet całusa w policzek.

Forma życzeń też ma znaczenie

Czy składanie świątecznych życzeń SMS-ami lub mailowo to coś niewłaściwego? Oczywiście nie – to przecież dowód naszej pamięci. Ważne jednak, by słowa, które do kogoś kierujesz tą drogą, były jak najbardziej osobiste.

Nigdy nie pisz życzeń taśmowo. Wysyłanie jednego e-mila czy SMS-a do wszystkich znajomych pozwala wprawdzie oszczędzić czas, ale czy w święta o to chodzi?

Do osób szczególnie szanowanych (np. dziadków) postaraj się zadzwonić z życzeniami. SMS-y czy e-maile pozostaw lepiej dla znajomych czy osób z dalszej rodziny.

Na kartce świątecznej, którą komuś wysyłasz, są już wydrukowane życzenia? Warto dopisać coś od siebie, choćby: "Stęskniłam się za tobą". Już to może sprawić, że druga osoba poczuje się kimś wyjątkowym.

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".